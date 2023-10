Governo de Pernambuco autoriza seleção de gestores escolares da Rede Estadual de Ensino

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou a regulamentação dos critérios para o processo de seleção de gestores escolares nas unidades da Rede Estadual de Ensino, com exceção das escolas quilombolas e indígenas.

O decreto nº 55.509, publicado no Diário Oficial de Pernambuco da última quinta-feira (12), estabelece as diretrizes para a escolha dos gestores.

As inscrições para o processo seletivo estarão disponíveis no período de 20 a 31 de outubro de 2023. Serão oferecidas 897 vagas para gestores escolares e adjuntos das escolas da Rede Estadual de Ensino.

O edital completo do processo seletivo, com todas as informações detalhadas, foi publicado na edição extra do Diário Oficial de Pernambuco da quinta-feira.

O processo de seleção terá duas etapas. A primeira consistirá na avaliação do currículo do candidato, enquanto a segunda envolverá a apresentação do Plano de Trabalho da Gestão. Os candidatos poderão escolher uma unidade escolar na qual desejam se inscrever, limitando-se a uma unidade por candidato.

Para participar do processo de seleção de gestores escolares das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, os candidatos deverão ser integrantes do quadro do Magistério e possuir, no mínimo, cinco anos de experiência docente na rede pública, estadual e/ou municipal de Pernambuco.

“A educação é uma prioridade da nossa gestão. Por meio desta seleção, assim como fizemos com os Gerentes Regionais de Educação, vamos promover a valorização dos profissionais da área, o que é um dos pilares do programa Juntos pela Educação. Esta seleção vem da necessidade de formar gestores escolares aptos a assumirem papéis de liderança nas nossas escolas e que promovam o aprimoramento do nosso sistema educacional”, destacou a governadora Raquel Lyra.

