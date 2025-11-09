A- A+

PERNAMBUCO Governo de Pernambuco conclui melhorias estruturais no Aeroporto de Noronha Conjunto de melhorias estruturais em andamento tem o objetivo de ampliar a segurança, modernizar a infraestrutura aeroportuária e melhorar as condições para o fluxo de passageiros e aeronaves

O Governo do Estado de Pernambuco concluiu o recapeamento e inaugurou as pistas de taxiamento e pátio de aeronaves no Aeroporto de Fernando de Noronha.

O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra na última sexta-feira (7), que esteve no Arquipélago de Fernando de Noronha ao lado do administrador da ilha e gestores da Aerp (Aeroporto Governador Carlos Wilson), uma das mais importantes obras do Estado na ilha em parceria com o governo federal.

As intervenções fazem parte de um conjunto de melhorias estruturais em andamento realizadas pela gestão estadual, com o objetivo de ampliar a segurança, modernizar a infraestrutura aeroportuária e melhorar as condições para o fluxo de passageiros e aeronaves.

Aeroporto de Noronha

A etapa de obras que foi concluída no local contempla o pátio de aeronaves, área onde os aviões ficam estacionados para embarque e desembarque de passageiros; e duas pistas de taxiamento (Taxiways Alfa e Bravo), que são as faixas de pistas que os aviões utilizam para se deslocar entre o pátio e a pista principal de pouso e decolagem. Com o pavimento e reforço da base, a Alfa tem 4.580 m², enquanto a Bravo, que é uma nova pista, tem 3.027 m².

Melhorias estruturais

“A entrega desta obra representa um marco significativo. O investimento visa modernizar o aeroporto da ilha, um projeto que há anos não recebia atenção”, frisou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Antonio Castelo Branco.

Desde setembro de 2024, o Aeroporto de Fernando de Noronha tem passado por diversas fases de obras no pátio e taxiways. No processo de requalificação, acompanhado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a expectativa é que o equipamento esteja totalmente modernizado até março de 2026.

Veja também