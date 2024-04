A- A+

ATUALIZAÇÃO Governo de Pernambuco divulga calendário de emissão da Carteira de Identidade Nacional; confira Solicitação da nova versão do documento deverá ser realizada de acordo com a idade

Com emissão obrigatória em todo o Brasil, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) será disponibilizada para os pernambucanos de forma gradual. Em um anúncio realizado nesta segunda-feira (1º), o Governo de Pernambuco apresentou o calendário de emissão na nova versão do documento no Estado.

Responsável por unificar vários dados em um único documento, a nova CIN estará disponível tanto no formato físico quanto digital.

Em Pernambuco, a versão atualizada da carteira de identidade será disponibilizada para os cidadãos de acordo com a idade. A emissão da primeira via da CIN será gratuita para toda a população.

A gestão estadual reforça que a versão atual do RG será válida até 2032, garantindo que cidadãos tenham tempo para realizar a atualização do documento.

A solicitação do documento deve ser agendada no Instituto de Identificação Tavares Buril. O processo pode ser realizado online neste link .

Confira o calendário para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional:

Para cidadãos maiores de 60 anos - Início da emissão no dia 01/04/2024;

Para cidadãos com idade entre 0 ano e 11 anos - Início da emissão no dia 01/07/2024;

Para cidadãos com idade entre 12 anos e 14 anos - Início da emissão no dia 01/10/2024;

Para cidadãos com idade entre 15 anos e 19 anos - Início da emissão no dia 01/01/2025;

Para cidadãos com idade entre 20 anos e 24 anos - Início da emissão no dia 01/04/2025;

Para cidadãos com idade entre 25 anos e 29 anos - Início da emissão no dia 01/07/2025;

Para cidadãos com idade entre 30 anos e 34 anos - Início da emissão no dia 01/10/2025;

Para cidadãos com idade entre 35 anos e 39 anos - Início da emissão no dia 01/01/2026;

Para cidadãos com idade entre 40 anos e 44 anos - Início da emissão no dia 01/04/2026;

Para cidadãos com idade entre 45 anos e 49 anos - Início da emissão no dia 01/07/2026;

Para cidadãos com idade entre 50 anos e 54 anos - Início da emissão no dia 01/10/2026;

Para cidadãos com idade entre 55 anos e 59 anos - Início da emissão no dia 01/01/2027.

Veja também

Al Jazeera chama acusações de Netanyahu contra emissora de "mentiras perigosas e ridículas"