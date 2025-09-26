Governo de Pernambuco divulga chamada pública para projeto de retrofit

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), divulgou, nesta sexta-feira (26), o Aviso Chamamento Público FDS nº 018/2025 que dá início à seleção de entidades privadas, sem fins lucrativos, interessadas em transformar o antigo Edifício Segadas Viana em um habitacional popular. A revitalização será viabilizada por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e o edital será disponibilizado a partir da próxima terça-feira (30), no site da Cehab.



Em setembro de 2024, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, assinaram um protocolo de intenções para a doação ao Estado do Edifício Segadas Viana com o objetivo de transformá-lo em habitacional de interesse social.



“No início de 2024 o Governo de Pernambuco foi provocado pelo Movimento Luta e Resistência pelo Teto para tentar ajudá-lo a conseguir uma autorização do INSS para ter a posse definitiva desse imóvel”, lembrou a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes. “Entramos com a possibilidade de construir um acordo e o INSS aceitou a proposta do Governo do Estado de se responsabilizar pelas reformas emergenciais do prédio, que o tornaram habitável para as famílias até que sejam iniciadas as obras definitivas de retrofit”, afirmou.



O prédio, que data de 1953, foi construído como sede estadual do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapas), futuro INSS. O imóvel, localizado na Rua Marquês do Recife, nº 32, no bairro de Santo Antônio (área central do Recife), pertence ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) e atualmente está ocupado pelo Movimento Luta e Resistência pelo Teto.



*Com informações da assessoria

