Turismo Governo de Pernambuco e CMNE assinam convênio para revitalização do Parque dos Guararapes Após revitalização, visitantes passarão a contar com uma área de apoio estruturada dentro do parque

O Governo de Pernambuco e o Comando Militar do Nordeste (CMNE) assinaram, nesta segunda-feira (24), em solenidade no Palácio dos Campos das Princesas, um acordo de cooperação financeira que prevê a viabilização de mais uma etapa da revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG).

A iniciativa compõe o projeto estratégico conduzido pelo CMNE, com foco na preservação, modernização e ampliação da infraestrutura do conjunto histórico.

O convênio permitirá a conclusão da obra do anexo ao Mirante Henrique Dias. Com a finalização do espaço, os visitantes passarão a contar com uma área de apoio estruturada, que oferecerá melhores condições de permanência.

O comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, revelou que o empreendimento servirá como local de apoio para a guarda do exército e que também pode ser um passo estratégico para a atração de turistas, em especial aqueles que desembarcam no Aeroporto dos Guararapes.

"Estamos fazendo contratos com as empresas aéreas, de turismo, para trazer esse turista ao desembarcar no aeroporto para passar no local. Esse é apenas um primeiro passo para fazer esse parque mais conhecido. No futuro, outras etapas podem acontecer para oferecer outras possibilidades para a sociedade de uma maneira em geral", disse o general.

A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância de adequar a estrutura do espaço, considerado um dos parques com maior potencial de crescimento, para movimentar a força turística da região.

"O Monte dos Guararapes foi palco de muita luta e lá guarda uma história sobre quem somos, sobre como surgimos, sobre de onde vem a nossa força, além de ter uma paisagem belíssima, mas carecia de infraestrutura. Qualquer lugar só é visitado se tem uma estrutura adequada para poder receber os turistas e atender a comunidade", começou.

"Passamos o recurso para garantir que a primeira etapa já possa ser feita, construindo uma infraestrutura na área administrativa com café, área de acolhimento, para permitir que esse espaço tenha uma qualidade na recepção dos nossos turistas. Será um destino obrigatório, que já conta sobre nossa história, mas é um investimento mais na área de cultura. São equipamentos que permitam que o turista fique mais em nosso estado", complementou a governadora Raquel Lyra.

O Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), localizado em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife (RMR), foi criado em 1971 e abrange uma área de 80 hectares destinados à área militar e ao parque público, sob a guarda do Ministério da Defesa, por meio da 7ª Região Militar.

No interior do parque se encontra o Morro dos Guararapes, palco de um dos mais importantes episódios da História do Brasil: as Batalhas dos Guararapes, eventos decisivos na Insurreição Pernambucana, que resultou na expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil e consideradas a origem do Exército Brasileiro.

A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes, templo barroco situado no topo do morro, guarda os restos mortais de André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira.

