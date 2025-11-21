A- A+

Comando Militar Governo de Pernambuco e CMNE firmam convênio de cooperação financeira Objetivo da parceria é avançar na revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes

Na próxima segunda-feira (24), às 17h, no gabinete da governadora Raquel Lyra, será assinado o Convênio de Cooperação Financeira entre o Governo de Pernambuco e o Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Nordeste (CMNE), que prevê a viabilização de mais uma etapa da revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG).



A iniciativa integra o projeto estratégico conduzido pelo CMNE, com foco na preservação, modernização e ampliação da infraestrutura do conjunto histórico.

O convênio permitirá a conclusão da obra do anexo ao Mirante Henrique Dias. Com a finalização do espaço, os visitantes passarão a contar com uma área de apoio estruturada, que oferecerá melhores condições de permanência.

O Parque Histórico Nacional dos Guararapes (PHNG), localizado em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana de Recife (RMR), foi criado em 1971 e abrange uma área de 80 hectares destinados à área militar e ao parque público, sob a guarda do Ministério da Defesa, por meio da 7ª Região Militar.

