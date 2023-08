Pernambuco faz parceria com fundação holandesa para elaborar Plano Estadual pela Primeira Infância

A- A+

Pernambuco terá um Plano Estadual pela Primeira Infância (0 a 6 anos). A elaboração do projeto foi acertada pelo Governo do Estado com a Fundação Bernard van Leer em reunião e assinatura da parceria, nesta sexta-feira (4), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

“Iremos trabalhar políticas voltadas à primeira infância em todo o Estado, seja desenvolvendo projetos pedagógicos para as crianças da educação infantil, que são atendidas pelas creches, como também na formatação do plano estratégico para que a gente possa cuidar das nossas crianças nas mais diferentes áreas", afirmou a governadora Raquel Lyra, complemtando.

"Nada melhor do que somar a experiência de quem trabalha há anos com essa temática para ajudar Pernambuco”, afirmou a governadora Raquel Lyra sobre a Fundação Bernard van Leer.



O documento vai nortear os gestores municipais na elaboração de suas políticas voltadas para as crianças de 0 a 6 anos, como explicou Cláudia Vidigal, representante no Brasil da organização holandesa. "Na área da educação, por exemplo, vamos costurar com o nosso apoio técnico a construção dos currículos, o processo formativo e o material didático que será utilizado nas creches", detalhou.



A ideia é que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas - SDSCJPVD dê apoio à fundação na elaboração do plano. “É um plano intersetorial e que nós, da SDSCJPVD, teremos a responsabilidade de coordenar”, ressaltou a secretária Carolina Cabral.



Já a Educação e Esportes "receberá suporte da organização na revisão do currículo de educação infantil do Estado, no desenvolvimento de materiais pedagógicos e no processo formativo para os profissionais da educação infantil, com o objetivo de qualificar a política de educação para essa faixa etária.", diz o governo do Estado.



Segundo o Governo de Pernambuco, o plano "orientará decisões, investimentos e ações de proteção e promoção dos direitos das crianças, desde o nascimento até os 6 anos de idade".



As áreas prioritárias para as políticas públicas voltadas à primeira infância abrangem saúde, alimentação e nutrição, educação infantil, convivência comunitária, assistência social à família da criança, cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce ao trabalho.

