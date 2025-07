A- A+

Meio Ambiente Governo de Pernambuco é reconhecido no Prêmio MapBiomas Estado foi premiado na categoria Políticas Públicas pela implementação da Plataforma Ecológico-Econômica, ferramenta digital pioneira que ajuda na preservação do meio ambiente

O governo de Pernambuco foi reconhecido, nesta segunda-feira (7), com o Prêmio MapBiomas na categoria políticas públicas, durante cerimônia realizada no Insper, na cidade de São Paulo. Representando a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, acompanhada do presidente da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), José Anchieta, recebeu a premiação em nome do Estado.

A gestão estadual foi premiada por conta da Plataforma Ecológico-Econômica de Pernambuco, ferramenta digital pioneira que centraliza dados geoespaciais e moderniza o monitoramento, licenciamento e fiscalização ambiental no território pernambucano.

"Pernambuco tem avançado em muitas direções e não poderia ser diferente quando se trata de meio ambiente e sustentabilidade. Parabenizo todos os servidores envolvidos neste importante trabalho de aliar tecnologia à proteção ambiental. Uma administração estadual é feita de trabalhadores talentosos e, acima de tudo, comprometidos com o desenvolvimento do Estado e o bem-estar da população. O time do Governo de Pernambuco está de parabéns não apenas pelo prêmio, mas pelo trabalho realizado diariamente com entregas que fazem a diferença no presente e no futuro das cidadãs e cidadãos pernambucanos", afirmou a governadora Raquel Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause também destacou o empenho das equipes envolvidas na criação e manutenção da Plataforma Ecológico-Econômica. “Este prêmio é um reconhecimento ao trabalho da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e de todas as equipes que se dedicaram à criação da plataforma. Mais do que uma conquista técnica, é uma ferramenta que fortalece a nossa capacidade de proteger o meio ambiente e promover um desenvolvimento mais sustentável", iniciou.

Além disso, a vice-governadora aproveitou a oportunidade para ressaltar que a política ambiental do governo propõe inclusão social e já colhe frutos. "Estamos entregando uma política ambiental moderna e transparente, com justiça social e inclusão produtiva. E isso é apenas o começo. Já estamos colhendo resultados com a redução do desmatamento e o avanço de políticas como o Plantar Juntos e o Noronha Verde”, disse.

José Anchieta, presidente do CPRH, e a vice-governadora, Priscila Krause, estiveram no Prêmio MapBiomas - Foto: Divulgação

O secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Daniel Coelho, avaliou o papel estratégico da Plataforma Ecológico-Econômica como um divisor de águas na política ambiental de Pernambuco.

“Essa plataforma é o maior avanço em termos de gestão ambiental do nosso Estado. É nela que os cidadãos, entidades da sociedade civil, representantes do setor público e empreendedores vão poder encontrar informações ambientais relevantes que ajudarão a elaborar estratégias que vão nortear a atuação da pasta e facilitar o desenvolvimento sustentável de Pernambuco”, afirmou.

Plataforma

Lançada em dezembro de 2024, com investimento de R$ 1,8 milhão, a plataforma foi desenvolvida pela empresa Geodatim e já ultrapassa 17 mil acessos. Entre as principais funcionalidades, destaca-se o Relatório Preliminar Ambiental (RPA), que orienta o processo de licenciamento, a visualização de séries temporais de indicadores ambientais, o mapeamento de desmatamentos ilegais e análises espaciais avançadas que apoiam a tomada de decisão com base em evidências.

“Esse prêmio reconhece o esforço coletivo da gestão Raquel Lyra e da equipe da CPRH. A plataforma representa um grande avanço na gestão ambiental de Pernambuco, facilitando tanto a tomada de decisão do Estado quanto o processo de licenciamento para os empreendedores. Nosso compromisso agora é seguir aprimorando essa ferramenta”, enfatizou o presidente da CPRH, José Anchieta

Prêmio MapBiomas

Criado em 2019, o Prêmio MapBiomas reconhece projetos que utilizam dados da plataforma colaborativa em prol da conservação, manejo sustentável e enfrentamento às mudanças climáticas. Além da categoria Políticas Públicas, o prêmio conta com outras seis categorias: Geral, Jovem, Negócios, Escolas, Combate ao Desmatamento e Emergências Climáticas.

