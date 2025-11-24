A- A+

Encontro Governo de Pernambuco realiza encontro dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher Iniciativa ocorre nesta segunda-feira (24), às 18h, no Palácio do Campo das Princesas

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Mulher, celebra a campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, nesta segunda-feira (24), às 18h, no Palácio do Campo das Princesas.

O encontro será o ponto alto das ações deste ano, que começaram em 17 de novembro, e será palco para uma série de anúncios estratégicos voltados ao fortalecimento da rede de proteção no Estado.

Durante o evento, será lançada a primeira Casa de Passagem do Estado, ampliando o acolhimento para mulheres em situação de violência. No momento, também serão assinados os convênios com municípios para a instalação de 30 Centros de Referência da Mulher (CRMs).

Além disso, a licitação da Casa da Mulher Brasileira da Região Metropolitana, que é uma parceria com o governo federal, será divulgada oficialmente.

Será apresentada ainda a cartilha em braille sobre os tipos de violência de gênero, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

Para a secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, o conjunto de ações representa mais um passo para garantir que todas as mulheres tenham acesso a proteção, autonomia e respeito.

“Estamos ampliando a rede, fortalecendo equipamentos e criando novos caminhos de enfrentamento. Cada anúncio feito aqui dialoga com um compromisso central, salvar vidas e garantir que nenhuma mulher esteja sozinha diante da violência”, afirmou.

Outro destaque será o anúncio da parceria com a Compesa e com a administradora de condomínios Ability, que passarão a contar com uma mensagem informativa em seus boletos com os principais canais de denúncia, proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência.

A ação busca sensibilizar a população e facilitar o acesso à informação sobre os serviços disponíveis em Pernambuco.

A Secretaria da Mulher também anunciará duas corridas de rua em Bezerros, no Agreste, e em Nazaré da Mata, na Zona da Mata.

O evento ainda marcará o início das inscrições para o curso de formação para gestoras municipais, em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE).

A iniciativa tem o intuito de fortalecer a atuação das secretarias e coordenadorias municipais de políticas para as mulheres em todo o Estado. Ao todo, serão três turmas com uma média de 60 gestoras cada.

Com informações da assessoria.

