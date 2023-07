A- A+

PERNAMBUCO Governo de Pernambuco entrega 100 viaturas e sete mil coletes à Polícia Militar do Estado Evento ocorreu nesta terça-feira (4), no Palácio do Campo das Princesas

O Governo de Pernambuco realizou, na manhã desta terça-feira (4), a entrega de 100 viaturas e sete mil coletes balísticos à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A ação, que ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, contou com a presença da governadora do estado, Raquel Lyra.

O objetivo da ação é equipar os profissionais da corporação com ferramentas para o uso diário na promoção de segurança no Recife e no estado como um todo, e, nos próximos meses, mais medidas do tipo devem ser implementadas.

"A ação é mais uma medida de reforço para o nosso trabalho de policiamento. As 100 viaturas e os sete mil coletes balísticos devem contribuir para o nosso trabalho nessa primeira entrega e, até agosto, a Polícia Militar deve receber mais 520 viaturas", revelou o Coronel e Comandante Geral da PMPE, Tibério César dos Santos.

Os próximos pontos da ação cobrirão os demais pontos de estado, distribuindo novos equipamentos para as estações da Polícia Militar na Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco.

De acordo com Carla Patrícia Cunha, secretária de Defesa Social (SPS-PE), o governo pretende renovar a frota policial com em pelo menos 1/3 até o fim do ano.



"Os coletes balísticos são de grande importância para que os policiais possam fazer o seu trabalho em segurança e, assim, promover o bem-estar da população. Já as viaturas são mais uma medida para promoção de equipamentos novos e de qualidade que devem contribuir com o trabalho da corporação", iniciou.

"Para isso, a ação ocorrerá em diversos pontos do estado e pretendemos renovar a frota de viaturas policiais em pelo menos 1/3 até o fim deste ano", finalizou Carla.

A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância da ação para a promoção de segurança no estado: "Com essa ação, não garantimos, pela primeira vez na história do estado, que todos os policiais possuam um coletes próprio para proteção e, assim, proporcionar um trabalho de qualidade para segurança da população ", revelou.

Programa "Juntos pela Segurança"

As viaturas estavam marcadas com o emblema do "Juntos pela Segurança", programa proposto pelo governo que visa aumentar o policiamento no estado para o benefício da população. A medida, que ainda não foi implementada em Pernambuco, é uma proposta do Governo de Raquel Lyra, que reiterou que a iniciativa deve ser anunciada oficialmente até o fim do mês de julho.

"O programa Juntos pela Segurança já está em vigor, embora não tenha sido implementado oficialmente. O anúncio oficial irá ocorrer até o fim de julho, para a promoção de segurança para a população", destacou.

