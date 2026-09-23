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Saúde Governo de Pernambuco entrega 13 novas ambulâncias e reforça transporte sanitário nos municípios Com a entrega desta quarta-feira (13), já são 199 ambulâncias destinadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), entregou, nesta quarta-feira (23), a soma de 13 ambulâncias a municípios pernambucanos. Do total, 12 veículos foram destinados à assistência materno-infantil e um veículo é do tipo UTI.

Com a entrega, segundo números da secretaria, 199 ambulâncias já foram disponibilizadas. Ao todo, 275 veículos serão entregues à população, com investimento total de R$ 90 milhões.

Nesta etapa, foram contemplados os municípios de Lagoa do Ouro, Salgadinho, Barra de Guabiraba, Brejinho, Catende, Maraial, Verdejante, Itapetim, Quixaba, São João, Cumaru, Inajá e Ribeirão.

Um total de 12 veículos foram destinados à assistência materno-infantil - Foto: Divulgação/SES-PE

Secretário-executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da SES-PE, Anderson Oliveira, reflete sobre o papel estratégico dessas entregas para ampliação da estrutura do transporte sanitário no estado.

“Essa entrega reforça o compromisso do Governo de Pernambuco com a melhoria da assistência à saúde e o fortalecimento do transporte sanitário nos municípios. Estamos ampliando a estrutura disponível para o atendimento da população, com veículos que contribuem para garantir mais segurança, agilidade e qualidade no deslocamento dos pacientes, especialmente na assistência materno-infantil e nos atendimentos de maior complexidade”, destacou.

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