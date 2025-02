Governo de Pernambuco entrega 184 ônibus escolares e ultrapassa marca de 800 veículos distribuídos

A- A+

O Governo de Pernambuco entregou, nesta sexta-feira (7), mais 184 novos ônibus escolares a municípios do Estado como parte do programa Juntos pela Educação. Com investimento de R$ 88,9 milhões, a iniciativa busca garantir maior acessibilidade e segurança no transporte de estudantes da rede pública.

“Estamos fazendo o maior programa de investimento da história, o Juntos pela Educação, que faz a diferença na vida dos estudantes e servidores. Hoje entregamos 184 ônibus e essa já é a segunda rodada em que destinamos um para cada município", afirmou a governadora Raquel Lyra.

"Todos os veículos possuem acessibilidade, ar-condicionado e são 4x4, para que possam chegar a locais onde normalmente um veículo comum não chegaria. Estamos garantindo segurança e tranquilidade para os estudantes, pegando a criança onde quer que ela more, seja na área de engenho, na zona rural ou na cidade”, ressaltou.

Os veículos foram entregues já emplacados e abastecidos para facilitar o deslocamento até os municípios beneficiados. Com essa nova remessa, o Estado soma 818 ônibus escolares distribuídos desde o início da gestão atual, totalizando R$ 415,7 milhões em investimentos.

O secretário de Educação em exercício, Gilson Monteiro, destacou a importância da colaboração com os municípios para aprimorar a qualidade do ensino público.

“Reforçamos o compromisso da Secretaria de Educação com toda a comunidade escolar, os alunos, professores e os pais que ficam mais tranquilos com um transporte de qualidade, que levam e trazem em paz os nossos estudantes”, afirmou.

Até 2026, o governo estadual prevê a entrega de 2.120 veículos, com um investimento que ultrapassa R$ 1 bilhão. Todos os ônibus já foram adquiridos e serão repassados gradualmente aos municípios.

Veja também