Governo de Pernambuco entrega ambulatório especializado em HIV e tuberculose multidroga resistente

Um novo ambulatório de HIV e tuberculose multidroga resistente (TB-MDR) foi instalado no Hospital Correia Picanço, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, e iniciou o atendimento à população pernambucana nessa quarta-feira (9), quando foi entregue pela governadora Raquel Lyra.

Com um investimento de R$ 1,2 milhão, o equipamento o ambulatório é voltado para o acompanhamento de pacientes por uma equipe multidisciplinar, treinada e equipada com equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, garantindo a segurança tanto dos profissionais quanto dos usuários.

No local, os pacientes também poderão realizar exames laboratoriais e de imagem, assegurando um atendimento mais completo e integrado.

Mesmo com a inauguração da nova estrutura, o ambulatório que já funciona no hospital continuará com os atendimentos habituais, realizando mensalmente mais de 3 mil consultas em diversas especialidades voltadas para pessoas com HIV (PVHIV).

Entre essas especialidades, estão Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Infectologia, Endocrinologia, Pneumologia, Nefrologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Enfermagem e Serviço Social.

“A inauguração deste novo ambulatório nos permite oferecer um cuidado mais completo e integrado, sem deixar o paciente solto na rede. Iremos proporcionar uma assistência médica especializada, com suporte em diversas áreas da saúde. O projeto estava pronto há mais de 12 anos, e conseguimos tirá-lo do papel, transformando em realidade, como temos feito em todo o Estado”, destacou a governadora Raquel Lyra. No local, os pacientes também poderão realizar exames laboratoriais e de imagem, assegurando um atendimento mais completo e integrado. Foto: Yacy Ribeiro/ Secom.

A secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, detalhou que o ambulatório foi equipado com os melhores recursos tecnológicos.

“Também entregamos equipamentos importantes, como espirômetro e um novo aparelho de ultrassom, para potencializar e estruturar ainda mais o ambulatório, que foi construído com toda a segurança necessária, com pressão negativa, filtro HEPA e seguindo todas as normas exigidas”, afirmou.

O diretor-geral do Hospital Correia Picanço, Rodrigo Menezes, enfatizou que o novo ambulatório chega para qualificar a assistência prestada aos pacientes.

“Temos um serviço que vai proporcionar que o paciente seja diagnosticado, faça os exames e o tratamento tudo em um só lugar. É uma coisa que a gente não tinha, voltada a essa população. Com certeza, daremos um atendimento mais humano e de qualidade”, pontuou.

