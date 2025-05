A- A+

Ações Pernambuco: Governo entrega Cozinha Comunitária e celebra Bicentenário da Confederação do Equador No Sertão, a vice-governadora Priscila Krause realiza a inauguração de uma Cozinha Comunitária nesta quarta-feira (14) e deve acompanhar um espetáculo sobre os 200 anos da Confederação do Equador

A 200ª Cozinha Comunitária de Pernambuco será entregue nesta quarta-feira (14) em Ouricuri, no Sertão do Araripe, pela governadora em exercício Priscila Krause (PSD).

A inauguração faz parte do programa Bom Prato, que tem o objetivo de garantir alimentação gratuita e de qualidade para pessoas de vulnerabilidade social.

Mais de 13,5 milhões de refeições já foram entregues desde 2023.

Além da entrega em Ouricuri, Priscila Krause, que está representando a governadora Raquel Lyra (PSD), vai visitar nesta quarta (14) a cidade de Vicência, na Mata Norte, para acompanhar pela tarde o espetáculo “Frei Caneca - 200 anos da Confederação do Equador”, a partir das 14h.

O evento faz parte das comemorações do Bicentenário da Confederação do Equador e busca celebrar e preservar a memória do movimento.

A Confederação do Equador lutou pelos ideais republicanos e democráticos no Nordeste durante o reinado de Dom Pedro I no século XIX.

AGENDA:

10h - Inauguração da 200ª Cozinha Comunitária de Pernambuco

Local: Rua Palmeira, nº 637, Vila da Cohab - Ouricuri, PE

14h - Espetáculo Frei Caneca – 200 anos da Confederação do Equador

Local: Engenho Poço Comprido, Murupé - Vicência, PE



