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Saúde Governo de Pernambuco entrega emergência do HAM após reforma de R$ 6,9 milhões A intervenção ampliou a capacidade do setor de 27 para 45 leitos

O Governo de Pernambuco entregou, nesta quarta-feira (30), a Emergência Cardiológica do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, após uma ampla requalificação. Com investimento de R$ 6,9 milhões, a intervenção ampliou a capacidade do setor de 27 para 45 leitos e modernizou cerca de mil metros quadrados da unidade.

Executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), a obra reorganizou os fluxos de atendimento e incluiu espaços de isolamento, banheiros acessíveis e novos postos de enfermagem. A intervenção também contemplou a renovação de equipamentos e mobiliário.

“Esta é uma solicitação antiga dos profissionais do Hospital Agamenon Magalhães. Além da ampliação dos leitos, a nova emergência traz fluxos mais organizados, espaços de isolamento, banheiros acessíveis e postos de enfermagem adequados, oferecendo mais segurança, conforto e dignidade para pacientes, acompanhantes e profissionais”, destacou a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Segundo o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, os recursos fazem parte da terceira etapa das obras de requalificação do hospital. O investimento também contempla a reforma da Emergência de Otorrinolaringologia e dos espaços de repouso destinados aos profissionais das emergências.

Para a diretora-geral do HAM, Ângela Lannia, a modernização estrutural vem acompanhada de melhorias nos equipamentos utilizados pelas equipes. “Além da requalificação estrutural e ampliação, houve uma renovação de equipamentos e mobiliários, evidenciando o compromisso e cuidado com pacientes e servidores”, afirmou.

A nova estrutura amplia a capacidade do hospital de atender pacientes com doenças cardiovasculares e de responder a casos que exigem atendimento especializado e rápido. A reorganização dos ambientes também busca melhorar as condições de trabalho das equipes de urgência e emergência.

“Com a ampliação dos leitos, passamos a ter uma estrutura mais adequada para receber e acompanhar os pacientes que chegam à emergência cardiológica, especialmente aqueles que necessitam de cuidados contínuos. A reorganização dos ambientes também melhora o fluxo dentro da unidade e oferece mais segurança para a assistência”, explicou o chefe da Emergência Cardiológica do HAM, Mozart Lacerda.

A entrega faz parte do conjunto de investimentos do Governo de Pernambuco na modernização do Hospital Agamenon Magalhães, com ações destinadas à melhoria da estrutura física e do atendimento em diferentes setores da unidade.

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