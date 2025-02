A- A+

CENTRO DO RECIFE Governo de Pernambuco entrega nova sede da Faculdade de Odontologia à UPE De acordo com a duração da faculdade, os atendimentos de saúde na instituição serão iniciados em março após o feriado prolongado

Na manhã desta segunda-feira (24), o Governo do Estado entregou à Universidade de Pernambuco (UPE) a nova sede da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP).

Localizada na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 80, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, a unidade tem quatro andares e conta com 8.700 m2 de área construída, com salas de aula, laboratórios de clínica escola e pesquisa de odontologia e Terapia Ocupacional, além de auditório, estacionamento e 9.000 m2 de área externa.

"É importante dizer que aqui há laboratórios que vão atender a comunidade em procedimentos de baixa e média complexidade. Segundo a professora me explicou, até canal vai poder ser feito aqui, atendendo a comunidade de São José, de Santo Amaro, e também podendo atender à própria demanda da Secretaria de Saúde do nosso estado", ressaltou a governadora Raquel Lyra.

A gestora, que realizou a entrega acompanhada da vice-governadora, Priscila Krause, ressaltou, ainda, a importância de dedicar um percentual do espaço da nova sede da FOP para o curso de Terapia Ocupacional:

"É muito importante ter dedicado parte do espaço, decisão da Universidade de Pernambuco, para o curso de terapia ocupacional. Poder ter aulas práticas e trabalhar com a formação dos nossos alunos para um atendimento que é tão caro hoje à população, de cuidados com as pessoas idosas, com neurodivergência, pessoas no espectro autista, tudo isso para que a gente tenha profissionais habilitados para cuidar dessa população".

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Mauricelia Vidal Montenegro, explicou que a Faculdade funcionava em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, e, desde 2019, com a condenação do prédio, estava desalojada, funcionando em três lugares distintos.

"Era um pleito da comunidade acadêmica que finalmente a FOP tivesse a sua sede. O curso de odontologia é um curso que tem grande importância para a comunidade pois tem uma função social, realizando o atendimento à comunidade. Aqui vamos conseguir atender três mil pessoas por mês com os serviços gratuitos de odontologia, além de atender os 500 alunos da graduação, os 300 alunos após graduação", detalhou a secretária.

A reitora da UPE, a professora Socorro Cavalcanti, reforçou a importância das novas instalações na contribuição para o aprendizado dos alunos:

"Hoje estamos recebendo um novo espaço, com instalações adequadas e modernas que permitirão que os estudantes desenvolvam suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação nos novos laboratórios e clínicas aqui instalados. Com certeza, esses novos ambientes favorecerão o aprendizado desses alunos". "Este é o início, vamos dizer assim, de semestre cheio de oportunidades tanto para a população, que será melhor assistida com, com novos equipamentos, quanto para os nossos alunos, que terão melhores oportunidades de aprendizagem", completou a Prof. Dra. Mônica Pontes, diretora da FOP.

A estudante do 8º período Marília Carvalho Aguiar, de 24 anos, foi escolhida para representar os alunos do curso de odontologia em um agradecimento durante a entrega do equipamento.

"Eu queria enfatizar que essa conquista não é só fruto de um trabalho árduo, mas é fruto de muita dedicação, muito esforço dos nossos professores, dos nossos funcionários, dos alunos que correram atrás, que tiveram propósito, conversa, e diálogo", declarou a estudante.

Marília também contou, durante o agradecimento, um pouco do processo do recebimento do prédio.

"Dentre inúmeras reuniões e com muita fé, como a professora Mônica disse, hoje estamos aqui reunidos nesse espaço para celebrar essa conquista. Só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui representando todos os alunos da Universidade de Pernambuco. E, principalmente, para garantir condições dignas não só do nosso aprendizado enquanto alunos, mas dar condições dignas também de atendimento para os nossos pacientes", completou.

Atendimentos

De acordo a diretora da faculdade, com os atendimentos de saúde na instituição serão iniciados em março — após o feriado prolongado.

Os agendamentos seguem o mesmo protocolo já aplicado em outras clínicas escolas da UPE, como a do Oswaldo Cruz, por meio de encaminhamento através dos programas de atendimento do SUS, ou pelo telefone disponível no site da instituição: (81) 3182-7799.

"A população pode entrar em contato pelos telefones que estão no site da UPE para fazer as marcações, e nós também estamos recebendo esses pacientes para momentos de triagem, que é para a gente saber para qual das clínicas o paciente pode ser encaminhado de acordo com o que ele apresente em sua saúde bucal. Após a triagem, os pacientes são chamados para o atendimento nas clínicas", explicou a diretora.

