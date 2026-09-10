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MOBILIDADE URBANA Governo de Pernambuco entrega primeiras estações requalificadas do BRT Norte-Sul em Olinda Complexo de Salgadinho e Quartel são as primeiras de nove estações desativadas a voltar a operar após obras de requalificação

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), entregou nesta quinta-feira (10) as estações de BRT Complexo de Salgadinho e Quartel, no Corredor Norte-Sul, em Olinda, após a conclusão das obras de requalificação.

As duas unidades são as primeiras de um conjunto de nove estações desativadas a serem devolvidas à população. As intervenções foram executadas em seis meses e fazem parte de um investimento de R$ 11,9 milhões, que também contempla outras sete estações atualmente em reforma.

"A entrega das estações Complexo de Salgadinho e Quartel permite a retomada de estruturas importantes para o funcionamento do transporte público na Região Metropolitana. Com a requalificação, os equipamentos passam a oferecer melhores condições de segurança, acessibilidade e conforto aos usuários, contribuindo para a operação do Corredor Norte-Sul", afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro.

As obras nas duas estações incluíram reparos estruturais, substituição de esquadrias e vidros danificados, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, adequação do escoamento de águas pluviais, recuperação das coberturas, nova sinalização visual e pintura das estruturas.

Também foram realizadas intervenções de acessibilidade, como implantação de guias de calçada, rampas de acesso, piso tátil direcional na área externa e espaços específicos para embarque e desembarque de pessoas com deficiência (PCD).

As estações requalificadas contam ainda com ar-condicionado, portas automáticas, iluminação em LED, câmeras de segurança, sistemas de controle de acesso e máquinas para recarga e venda do Cartão VEM Comum. As duas unidades estavam desativadas havia mais de seis anos.

A gestão das estações requalificadas será integrada à concessão dos terminais e estações dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, operada pela Nova Mobi Pernambuco, conforme contrato firmado em 2022, com vigência de 35 anos. À medida que as obras forem concluídas, as estações serão transferidas à concessionária, que ficará responsável pela operação e manutenção dos equipamentos, de acordo com as condições estabelecidas no contrato.

Nas estações Complexo de Salgadinho e Quartel, passam a realizar embarque e desembarque de passageiros, em todas as viagens, as linhas 1062 TI Abreu e Lima (PCR) (Parador), 1076 TI Pelópidas (PCR) (Parador), 1100 TI PE-15 (PCR) (Parador), 1946 TI Igarassu (BR-101) e 1967 TI Igarassu (Sítio Histórico).

"As estações passam a contar com estrutura acessível e climatizada, além de recursos voltados à segurança e ao conforto dos passageiros. As intervenções permitem adequar os equipamentos às necessidades de operação do sistema e dos usuários do transporte público", pontuou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Pedro Neves.

As obras fazem parte do planejamento estadual para o sistema de transporte metropolitano, que atualmente conta com 48 estações distribuídas pelos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste. Cerca de 220 veículos circulam diariamente pelos corredores, atendendo, em média, 121 mil passageiros.

A reativação das nove estações busca ampliar a integração entre os municípios da Região Metropolitana e melhorar o fluxo de passageiros nos corredores exclusivos.

Do investimento de R$ 11,9 milhões, R$ 9,9 milhões são destinados aos serviços nas estações Complexo de Salgadinho, Abreu e Lima, São Francisco de Assis, Cidade Tabajara, Aluísio Magalhães, Quartel e Sítio Histórico. Outros R$ 2 milhões financiam as intervenções nas estações Centro de Convenções e Paulista.

Além da requalificação das nove estações, está em elaboração uma licitação para a construção de oito novas estações de BRT, com investimento previsto de R$ 31,6 milhões. O projeto prevê soluções de acessibilidade universal e sustentabilidade ambiental, em alinhamento com a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

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