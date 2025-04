Governo de Pernambuco firma acordo salarial com profissionais da Educação; reajuste é de 6,27%

A- A+

O Governo de Pernambuco concluiu as negociações salariais com a categoria da educação e firmou um novo acordo que beneficia mais de 76 mil servidores públicos estaduais, entre professores, analistas e profissionais administrativos.

O compromisso contempla reajuste salarial, avanços no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) e novas políticas de valorização profissional.

Entre os principais pontos do acordo, está o reajuste de 6,27% referente ao novo piso salarial nacional do magistério público da Educação Básica.



Além disso, a reformulação do PCCV permitirá ganhos que podem chegar a até 8,38% para professores. “Todas as reuniões foram conduzidas com muito respeito, diálogo, transparência e esforço. Dessa maneira, concluímos com sucesso o processo de negociação salarial para 2025”, destacou a secretária de Administração do estado, Ana Maraíza.

Outra medida é a implantação do primeiro ciclo avaliativo de desempenho dos profissionais da educação estadual, previsto para ocorrer em 2026, com efeitos financeiros a partir de dezembro do mesmo ano. A iniciativa atende a uma antiga demanda da categoria, que aguardava a medida há 27 anos, desde a criação do PCCV. “Esse era um pleito antigo da categoria e só agora isso foi possível”, comemorou Ana.

O novo acordo também inclui o reajuste de 6,27% sobre a Gratificação de Função Técnico-pedagógica para os servidores que atuam como Analistas em Gestão Educacional, e a possibilidade de ampliação da carga horária de 30 para 40 horas semanais para os servidores efetivos em cargos técnicos da Secretaria de Educação.

O Governo garantiu ainda a manutenção da “Mesa de Negociação Específica”, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, na perspectiva de construção e conclusão de temas relacionados à educação.

Veja também