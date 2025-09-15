A- A+

POLÍCIA MILITAR Polícia Militar: Governo de Pernambuco inaugura 2ª turma do Curso de Formação de Praças Solenidade reuniu milhares de pessoas na Arena de Pernambuco, nesta segunda-feira (15)

A Polícia Militar de Pernambuco promoveu, nesta segunda-feira (15), na Arena de Pernambuco, a aula inaugural do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) com a presença dos 2.246 matriculados, sendo 1.927 homens e 319 mulheres. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a vice-governadora, Priscila Krause, estiveram presentes na solenidade.

Somados com os 2.299 policiais militares formados na primeira turma do curso, em 12 de agosto, a governadora tem a expectativa que mais de sete mil agentes sejam incorporados à segurança pública do estado, abrangendo as polícias Militar, Civil, Científica e Corpo de Bombeiros.

A formação dos novos policiais começou na semana passada e deve durar sete meses.

“Estes alunos passarão por esse curso de sete meses, serão treinados pelas nossas forças operacionais de polícia e, se Deus permitir, estaremos em abril nesta Arena de Pernambuco, garantindo a maior festa das forças de segurança de Pernambuco. Se somarão ao quadro de sete mil novos policiais durante o nosso governo, garantindo o reforço das tropas policiais”.

Governadora Raquel Lyra esteve presente na aula inaugural do Curso de Formação de Praças da PMPE - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Falando como alguém que também já passou pelo processo de formação e que serviu as forças de segurança, a governadora Raquel Lyra comentou a responsabilidade na formação de mais agentes.

“Agora que, de fato, eles começam a virar policiais. O curso de formação prepara, alinha, orienta e garante que a gente coloque homens e mulheres que vão servir nossa população pelos próximos 20 ou 30 anos. É uma responsabilidade gigante que delego ao coronel Ivanildo César e ao secretário da SDS, Alessandro Carvalho, e todos aqueles que tem se dedicado a passar experiência para garantir a melhor formação para a nossa tropa”, refletiu a governadora Raquel Lyra.

Impacto

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, fez questão de relembrar o cenário anterior das incorporações do efetivo policial e apresentou números da gestão, reduzindo homicídios e roubos no estado.

“São 7.013 novos policiais e bombeiros. Isso foi essencial. Em relação a 2013, ano com os melhores números de segurança, nós tínhamos 2.300 policiais a menos na Região Metropolitana do Recife, 800 a menos no Agreste e Zona da Mata e 500 a menos no Sertão”, iniciou.

Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, refletiu os números da gestão - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"São 16 meses seguidos de redução de homicídio. A nossa taxa de homicídio de Pernambuco é de 33,1 por 100 mil. O melhor aumento do passado no plano anterior de Segurança Pública foi em 2013 de 34,9 por 100 mil. Em 2024, nós tivemos o menor número de registros de roubos no estado de Pernambuco. Cerca de 33 mil roubos foram registrados em todo o estado durante os 365 dias do ano", relembrou o secretário.

Esperança

A formação dos novos policiais não é somente um caminho de esperança coletiva e do governo, mas também são realizações pessoais. Vindo da Bahia, o aluno Matheus Noronha celebrou o início do processo e dividiu o mérito com aqueles que caminham ao seu lado.

"Eu sou da Bahia. Pernambuco me acolheu. Como a governadora falou, quem prova dessa terra, dessa água, não quer mais sair. Estar aqui após tanta luta não é a realização só minha, mas sim da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estiveram ao meu lado, que acreditaram", destacou.

"Espero, com muita fé em Deus, honrar com dignidade ética e servir a população pernambucana da melhor maneira possível. Muito obrigado", agradeceu o futuro PM.

Matheus Noronha, aluno do Curso de Formação de Praças da PMPE - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Discursando para toda Arena de Pernambuco, a aluna Gabriela de Oliveira relembrou os momentos de dificuldades para ser aprovada no concurso e a privação, até de momentos de lazer com a filha, para atingir seu objetivo.

"Aos futuros policiais militares em formação do CFHP 2025, deixo um pedido: não esqueçam quem vocês são neste primeiro dia, guardem viva esta chama", disse a aluna - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Cada vaga conquistada aqui foi fruto de renúncia, de noites mal dormidas, de abdicar de momentos em família e de superar limites que muitos julgavam impossíveis. No meu caso, enfrentei o desafio de conciliar a maternidade com os estudos, noites de estudos solitários e exaustivos, renunciando momentos preciosos com a minha filha, para perseguir este sonho. O suor que derramamos até este dia não é apenas memória, é prova viva de que estamos prontos para enfrentar a jornada de formação militar", discursou.

