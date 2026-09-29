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SERTÃO DE PERNAMBUCO Mirandiba ganha nova creche com capacidade para até 324 crianças entregue pelo governo do estado Investimento foi de aproximadamente R$ 6 milhões e a creche tem capacidade para atender até 324 crianças

Com capacidade para atender até 324 crianças, foi entregue na segunda-feira (28) o Centro de Educação Infantil (CEI) Salvador Rodrigues Xavier em Mirandiba, no Sertão de Pernambuco.

A creche, que amplia a oferta de vagas na educação infantil, funciona no distrito de Cachoeirinha. A entrega foi feita pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE).

“Esta é a 22ª unidade de creche entregue pelo governo do estado. O equipamento vai atender famílias que poderão deixar seus filhos em um espaço adequado enquanto trabalham, com estrutura voltada ao desenvolvimento e ao cuidado das crianças”, afirmou o secretário-executivo de Articulação Municipal da SEE, Natanael Silva.

Com um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, a nova creche conta com dez salas de aula, projetadas para atender turmas de creche e pré-escola em jornadas de tempo integral e parcial.

Nova creche teve investimento de aproximadamente R$ 6 milhões. | Foto: Rafael Gueiros/SEE

A estrutura inclui recepção, direção, depósito, lavabo, sala dos professores, secretaria, sala de amamentação, sala multiuso, banheiros, fraldário, lactário, solário, cozinha, despensa, paneleiro, vestiário e espaço de apoio aos funcionários.

Unidade foi a 22ª creche a ser entregue pelo governo de Pernambuco na atual gestão | Foto: Rafael Gueiros/SEE

Os ambientes são integrados e contam com espaços de convivência entre as diferentes faixas etárias e aberturas que favorecem a visibilidade, o monitoramento e a fluidez espacial. Toda a estrutura atende às normas de acessibilidade.

A unidade foi construída pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

O modelo estabelece que o governo de Pernambuco seja responsável pela construção e equipagem da creche e, por meio de convênio técnico-financeiro firmado com o município, pelo custeio de sua manutenção por até um ano, referente às novas matrículas.

Já o município, por sua vez, assume a gestão pedagógica e administrativa da unidade de ensino.

Homenagem

A creche homenageia Salvador Rodrigues Xavier, conhecido como “Vodô”. A sua trajetória foi marcada pelo trabalho, pela dedicação à vida pública e pelos serviços prestados ao município de Mirandiba e ao distrito de Cachoeirinha.

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