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EDUCAÇÃO Governo de Pernambuco inaugura nova creche em Jaboatão dos Guararapes Centro de Educação Infantil Professora Rosenilda Correia Oliveira tem capacidade para atender 324 crianças e é o primeiro de sete equipamentos previstos para o município

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), inaugura nesta quarta-feira (19) uma creche em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Rosenilda Correia Oliveira, primeiro de sete equipamentos previstos para o município, amplia a oferta de vagas na educação infantil. A cerimônia de inauguração está marcada para as 10h.

Localizada no bairro da Muribeca, a unidade tem capacidade para atender 324 crianças e conta com 10 salas de aula, distribuídas entre turmas de creche e pré-escola.

A estrutura também dispõe de recepção, direção, depósito, lavabo, sala dos professores, secretaria, sala de amamentação, arquivo, sala multiuso, banheiros, fraldário, lactário, solário, cozinha, despensa, paneleiro, vestiário e área de apoio aos funcionários.

A creche leva o nome da professora Rosenilda Correia Oliveira, que dedicou 22 anos à Rede Municipal de Ensino, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Até o momento, o Governo de Pernambuco já inaugurou 12 creches em dez municípios do estado.

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