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centro do recife Governo de Pernambuco inaugura novo Centro de Acolhimento Breve, na Boa Vista Nova unidade oferecerá acolhimento a até 30 pessoas em situação de vulnerabilidade social

O governo de Pernambuco inaugurou um novo Centro de Acolhimento Breve do Programa Atitude, na Rua Joaquim de Brito, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do uso de álcool e outras drogas.

O ato de abertura da casa, que aconteceu na noite da última quinta-feira (2), contou com a presença da vice-governadora do Estado, Priscila Krause, que destacou a importância de um espaço seguro e acolhedor para que as pessoas mais vulneráveis tenham um recomeço.

"Inauguramos a nova Casa do Breve, no Recife, fortalecendo o Programa Atitude, oferecendo uma estrutura muito mais adequada para acolher homens em situação de vulnerabilidade por até 90 dias. Esse é um espaço que funciona 24 horas por dia, com atendimento multiprofissional, atividades de fortalecimento da autoestima, qualificação, apoio psicossocial e construção de novos caminhos", declarou.

Programa Atitude

A nova unidade oferecerá acolhimento a até 30 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), desde 2024 o Programa Atitude vem passando por uma reestruturação, ampliando sua capacidade de atendimento e fortalecendo a rede de cuidado em Pernambuco.

Para o secretário executivo de Políticas sobre Drogas, Yury Ribeiro, o que muda a vida de quem chega a um equipamento como esse não é só o teto, mas a chance de recomeçar uma história interrompida.

"Quando essa pessoa entra aqui, muitas vezes ela já perdeu os vínculos com a família, com o trabalho, com a própria identidade. Nosso trabalho é abrir esse caminho de volta, com escuta e respeito, sem pressa e sem julgamento. É aí que a recuperação de verdade começa", destacou. Novo Centro de Acolhimento Breve do Programa Atitude, na Rua Joaquim de Brito, no bairro da Boa Vista. Foto: Américo Nunes.

Novo Centro de Acolhimento Breve do Programa Atitude, na Rua Joaquim de Brito, no bairro da Boa Vista. Foto: Américo Nunes.

Novo Centro de Acolhimento Breve do Programa Atitude, na Rua Joaquim de Brito, no bairro da Boa Vista. Foto: Américo Nunes.

A secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Andreza Pacheco, reforça que a entrega do equipamento traduz um compromisso mais amplo do estado com quem está em situação de maior fragilidade.

"O governo de Pernambuco entende que cuidar dessas pessoas é também uma questão de dignidade. Cada novo equipamento que entregamos é um passo para garantir inclusão social e dar de volta a quem precisa o direito de ser visto e acolhido", afirmou.

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