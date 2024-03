A- A+

RECIFE Dedicada à pessoa idosa, Pernambuco inaugura, no bairro da Estância, a primeira UPAE-R no Estado Unidade deverá receber pacientes acima de 60 anos de todo o Estado

A primeira Unidade Pernambucana de Atenção Especializada e Reabilitação (Upae-R) do Estado foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (13) no bairro da Estância, Zona Oeste do Recife. A governadora Raquel Lyra (PSDB) esteve presente na cerimônia inaugural, junto com a vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), e outras autoridades locais.

O espaço fica no número 801 da Rua Interna e é dedicado ao público a partir dos 60 anos, devendo receber pacientes de todo o Estado. Os trabalhos começam nesta quinta-feira (14).

O acesso à unidade, que é coordenada pelo Hospital Geral de Areias (HGA), se dará pela Gerência de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde (Gramb/SES-PE).

Estrutura

A UPAE-R foi construída em uma parceria do Governo de Pernambuco com o Governo Federal e a Caixa Econômica. Cerca de R$ 10 milhões foram investidos.



Governadora Raquel Lyra inaugura a primeira UPAE-R - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A unidade está numa área de 3 mil metros quadrados, conta com um auditório e comporta nove consultórios, além de espaços de convivência. Uma equipe multidisciplinar vai trabalhar todos os dias, das 7h às 17h, para realizar 9.600 consultas por mês.

Os nove consultórios modernos vão contar com serviços direcionados a diversas áreas, como geriatria, reumatologia e médicos vasculares, além de dispor de profissionais de psicologia, nutrição, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia neuromotora, enfermagem e serviço social.

Próxima etapa

Segundo a governadora Raquel Lyra, uma nova etapa, dedicada à reabilitação de idosos, deverá ser entregue no segundo semestre.

"É um trabalho integral com o idoso. A gente vai poder garantir a eles um espaço para reabilitação. Sabemos que essa população é, muitas vezes, invisibilizada aos olhos do poder público. Prova disso é que esse equipamento funcionava no corredor do Hospital Geral de Areias e agora a gente tem ele aqui pronto para a população", afirmou ela.





"A segunda etapa precisa de alguns ajustes para que possamos entregar. São ajustes de piso e outros detalhes. A piscina vai ter acessibilidade para cadeirantes. A gente vai ter um equipamento que vai surtir um benefício enorme para a população idosa. Ressaltando que ele atende a toda população pernambucana, especialmente os municípios da primeira Geres [Gerência Regional de Saúde], pela proximidade", explicou a secretaria de Saúde do Estado, Zilda Cavalcanti.

