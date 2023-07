A- A+

Dos 24 municípios que integram a Zona da Mata Sul pernambucana, 15 estão em situação de emergência em decorrência da chuva. Em edição extra do Diário Oficial de Pernambuco, o Governo do Estado publicou no sábado (8) o Decreto nº 54.993), com uma lista contendo 12 nomes. Na noite deste domingo (9), pelas redes sociais, a governadora Raquel Lyra (PSDB) anunciou a inclusão de mais três cidades.



O estado de emergência atinge Água Preta, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial. Quipapá, Rio Formoso, São Benedito do Sul e Xexéu. Palmares, Primavera e São José da Coroa Grande foram incluídos na lista. A medida vale por 60 dias e pretende reforçar as ações do Estado. Entre elas, a entrega de cestas básicas, colchões e água mineral; a desobstrução de estradas e a oferta de carros-pipa aos municípios. Um centro de apoio às famílias será instalado em Catende.



Pedido de apoio ao Governo Federal

A governadora e a vice Priscila Krause (Cidadania) solicitaram apoio aos Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para envio de mantimentos e outros produtos.

“O Governo está atento e atuando de forma integrada para garantir todo o apoio aos municípios. As equipes estão agindo desde as primeiras horas, coordenadas pelas secretarias e órgãos, e agora com o decreto e o centro de apoio vão dar continuidade aos esforços necessários para reduzir as adversidades”, ressaltou a governadora.

Estado também anunciou R$ 1,34 milhão para custeio imediato de benefícios nos municípios atingidos pela chuva no Grande Recife, na Zona da Mata e no Agreste. As prefeituras devem enviar ao Governo ofício solicitando a verba.



De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, 2.862 pessoas foram atingidas. Desse total, 2.447 estão desalojadas, e 415, desabrigadas. Houve 13 pontos de deslizamentos: 7 em Joaquim Nabuco; 4 em Catende; um em Cortês e um em Rio Formoso.

