A- A+

MEIO AMBIENTE Governo de Pernambuco investe mais R$ 20 milhões em projetos de recuperação da vegetação nativa A Secretaria de Meio Ambiente relançou o edital do Plantar Juntos para organizações da sociedade civil, visando a meta de plantio de 451 mil mudas

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, relançou o Edital Plantar Juntos – Organizações Socioambientais (Edital SEMAS 03/2025).

A ação é voltada para a seleção de projetos de recuperação da vegetação nativa nos biomas Caatinga e Mata Atlântica, conservando os recursos hídricos, a biodiversidade, a qualidade do solo e a sustentabilidade dos territórios.

O edital conta com R$ 20 milhões, a serem destinados a até 10 projetos, visando a meta de plantio de 451 mil mudas.

O chamamento público estabelece parcerias entre o poder público e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para ações de conservação e recomposição florestal em Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (RLs) e outras áreas degradadas ou em processo de degradação.

As iniciativas selecionadas terão 24 meses para execução do plantio e 12 meses para manutenção. O edital está estruturado em duas linhas.

A Linha 1 selecionará até seis OSCs para projetos com foco em sistemas agroflorestais, tecnologias sociais e desenvolvimento territorial sustentável. A Linha 2 prevê a seleção de até quatro OSCs para projetos de reflorestamento por plantio direto, com possibilidade de atuação em áreas como entorno de barragens e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), entre outras.

As inscrições seguem até 25 de janeiro de 2026, com solicitação do link de submissão até 22 de janeiro. O resultado final está previsto para 18 de abril de 2026, e a assinatura do Termo de Fomento deve ocorrer em maio de 2026.

“O Plantar Juntos é a maior iniciativa de recuperação da vegetação do Estado, realizada pelo governo Raquel Lyra, para a ampliação da cobertura vegetal nativa. É levar educação ambiental por meio dessa importante ação, envolvendo escolas, academia, sociedade civil e setor privado. E esse edital se soma ao plantio realizado, de mais de 950 mil mudas e a meta de assegurar o plantio de quatro milhões de mudas por meio de editais”, afirmou o secretário Daniel Coelho.

Mais informações

Para orientar as organizações interessadas, a Secretaria de Meio Ambiente realizará uma reunião virtual de apresentação do edital no dia 18 de dezembro, às 14h.

O edital na íntegra, o link de acesso à reunião virtual e demais documentos e materiais de apoio estão disponíveis neste link.

Para sanar dúvidas ou obter mais informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected].

Veja também