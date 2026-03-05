A- A+

Resgate Governo de Pernambuco irá reformar e reabrir nove estações de BRT do Corredor Norte-Sul As estações, que fazem parte do escopo de obras previstas para a Copa do Mundo de 2014, encontram-se desativadas e sem condições de funcionamento

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), irá reformar e reabrir nove estações de BRT da Região Metropolitana do Recife, do chamado Corredor de Transporte Público Norte-Sul, que estavam inutilizadas há cerca de seis anos por falta de manutenção.

A obra, que já foi iniciada pela secretaria, prevê a instalação de ar-condicionado, troca do telhado e nova sinalização, entre outras melhorias. Atualmente, os usuários do BRT estão utilizando paradas de ônibus improvisadas.

As estações encontram-se desativadas e em estado de abandono, com ausência de condições mínimas de funcionamento. Apresentam desgaste acentuado devido ao tempo, ao uso intensivo e à falta de manutenção continuada.

Reforma

Ao todo serão investidos R$ 11.935.477,12 na readequação das nove estações. Os recursos são originários do Governo do Estado e de repasse do Governo Federal.

A primeira a ter o canteiro de obras instalado foi a Cidade Tabajara, na PE-15, no município de Paulista.

O Corredor de Transporte Público Norte-Sul faz parte do escopo de obras previstas para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil e com cinco partidas disputadas em Pernambuco.



O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Seduh PE, Francisco Sena, destaca que as estações de BRT representam elementos-chave no sistema de transporte metropolitano e considera a requalificação das estações fundamental para assegurar a plena operação do corredor, ampliando a capacidade de atendimento e confiabilidade.

“Elas garantem conectividade e integração entre os municípios da RMR, além de reduzirem o tempo de deslocamento diário da população”, afirma Sena.

As nove estações do BRT a serem recuperadas são Abreu e Lima; São Francisco de Assis; Cidade Tabajara; Aloísio Magalhães; estação Quartel; estação Sítio Histórico; estação Complexo de Salgadinho); estação Centro de Convenções e estação Paulista no corredor de transporte público Norte-Sul da região metropolitana do Recife (RMR).

Estação de BRT Cidade Tabajara, na PE-15, em Paulista. Foto: Arthur Mota/Seduh PE.

Danos

Entre os problemas identificados pela secretaria nas nove estações estão a deterioração da infraestrutura, com danos estruturais que comprometem a segurança e a funcionalidade; sistemas elétricos e de climatização obsoletos e ineficientes, prejudicando iluminação e conforto térmico; problemas de drenagem, com falhas de escoamento que geram infiltrações e riscos de alagamento.

Também foram relatadas deficiências de acessibilidade e sinalização, dificultando a circulação de pessoas com mobilidade reduzida e comprometendo a orientação dos usuários; danos em esquadrias, vidros e coberturas, resultando em perda de proteção, conforto e integridade das edificações; além da ausência de materiais e acabamentos, impossibilitando a operação regular dos equipamentos.



Serviços

Os serviços previstos nas obras de requalificação incluem reparos estruturais, assegurando estabilidade e durabilidade das edificações; substituição de esquadrias e vidros danificados; modernização dos sistemas hidráulico, elétrico e de climatização, garantindo eficiência, economia e conforto; melhoria e adequação do sistema de drenagem, evitando alagamentos e danos as estruturas.

Também será realizado o recparo e reforço das coberturas, ampliando a proteção contra intempéries; instalação de nova sinalização e aprimoramento da acessibilidade, promovendo inclusão e segurança; além da pintura e revitalização completa dos ambientes, assegurando estética, durabilidade e melhor experiência ao usuário.

