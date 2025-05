Governo de Pernambuco lança campanha contra violência sexual infantil

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), lançou uma campanha estadual de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes.

Com o slogan “Criança não combina com violência. Quem protege, denuncia. Quem denuncia, protege”, a ação visa a conscientizar a população sobre a gravidade de crimes como abuso e exploração sexual infantil.

A iniciativa faz referência ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade, promover a prevenção e estimular mudanças de comportamento.

A campanha também fortalece a Rede de Proteção Social nos municípios, oferecendo suporte e materiais informativos para ações locais.

Como parte da mobilização, a Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS) realizou, nesta quinta-feira (8), um encontro estadual no Centro Mariápolis, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O evento contou com dois painéis temáticos. O primeiro abordou a Lei nº 13.431/2017, que estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e jovens em situação de violência, com palestras de Gorete Vasconcelos (Instituto Aliança) e Maria Luiza Duarte (MPPE). O segundo apresentou práticas de enfrentamento à violência sexual com a participação do Dr. Macdouglas Oliveira (UFPE).

“Precisamos capacitar e integrar os municípios para enfrentarmos, de forma articulada, crimes como abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Só com a ampla disseminação dessas informações e a conscientização da sociedade conseguiremos promover mudanças e reduzir esses índices tão alarmantes”, destacou a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco.

Ela também alertou para o cenário preocupante no país. “Em 2024, mais de 11 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Atrás de cada número, há uma vítima que precisa ser protegida”, afirmou.

Denúncia

Casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes devem ser denunciados. A população pode acionar o Disque Direitos Humanos pelo WhatsApp (61) 99611-0100 ou entrar em contato com a Ouvidoria Social da SAS pelo 0800.081.4421. A denúncia é anônima e pode salvar vidas.

