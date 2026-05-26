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PERNAMBUCO Governo de Pernambuco lança edital da Facepe para apoiar mulheres e mães cientistas Impactos da maternidade na carreira acadêmica foi tema de seminário realizado na UFRPE, reunindo pesquisadoras, gestoras e especialistas de referência nacional

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), abriu, nesta segunda-feira (25), o edital Mães Cientistas de Pernambuco, iniciativa inédita destinada ao apoio de mães pesquisadoras vinculadas a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) do estado.

As inscrições para o edital podem ser realizadas de 5 de junho a 31 de agosto de 2026, de forma exclusiva pela plataforma virtual. O resultado final está previsto para ser divulgado até o dia 30 de outubro.

O lançamento ocorreu durante o seminário “Mães Cientistas em Pernambuco: ciência, equidade e futuro”, que foi sediado no Salão Nobre da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

“A Facepe compreendeu algo fundamental: não basta abrir as portas, é preciso garantir permanência, oportunidades e crescimento”, afirmou. Mauricélia ressaltou ainda que, enquanto em 2023 foram lançados 16 editais, em 2025 o número chegou a 46, totalizando mais de R$ 150 milhões investidos em pesquisa e inovação. “Agora damos mais um passo importante com o edital Mães Cientistas. É um reconhecimento de que a maternidade não deve continuar sendo uma barreira dentro da ciência”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

O encontro reuniu cientistas, gestoras públicas e especialistas para discutir os impactos da maternidade na trajetória acadêmica e a necessidade de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades de gênero na ciência.

A chamada também recebeu apoio do Parent in Science, movimento dedicado à promoção da inclusão no ambiente acadêmico e da igualdade de gênero. Por meio desta iniciativa, a conciliação entre maternidade e carreira científica ganhou um marco histórico e grande destaque em Pernambuco.

Com investimento global de R$ 1,2 milhão, o edital nº 16/2026 conta com um financiamento de até dez projetos de pesquisa, por meio da modalidade Auxílio à Pesquisa (APQ), com um investimento de até R$ 120 mil por proposta.

“Foi extremamente gratificante, para nós mulheres cientistas, observar que temos uma fundação alinhada com esses princípios”, afirmou a diretora científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Mônica Felts, ressaltando também a importância do monitoramento e da criação de indicadores para avaliar os resultados das políticas públicas desenvolvidas pela instituição. A iniciativa busca garantir que pesquisadoras possam manter a produtividade científica sem que a maternidade represente um obstáculo à continuidade de suas carreiras.

Mulheres que estejam grávidas a partir da 16ª semana de gestação, pesquisadoras, cis e trans, que tenham se tornado mães por nascimento biológico ou adoção desde 1º de novembro de 2020 estão aptas para participar da iniciativa.

Além disso, mães de filhos com deficiência também podem se inscrever no edital, independentemente da idade da criança. As candidatas deverão possuir título de doutora e vínculo efetivo com instituições sediadas em Pernambuco. O edital também estabelece medidas de inclusão e diversidade.

Do total de propostas aprovadas, 30% serão reservadas para pesquisadoras autodeclaradas negras (pretas ou pardas), quilombolas, indígenas, ciganas ou pessoas com deficiência (PcD).

O estado tem ampliado ações afirmativas em diversos editais da Facepe, fortalecendo a participação feminina, incentivando jovens doutoras e estimulando iniciativas ligadas ao empreendedorismo e à inovação. Foto: Saulo Aleixo / Facepe

O estado tem ampliado ações afirmativas em diversos editais da Facepe, fortalecendo a participação feminina, incentivando jovens doutoras e estimulando iniciativas ligadas ao empreendedorismo e à inovação. Foto: Saulo Aleixo / Facepe

O estado tem ampliado ações afirmativas em diversos editais da Facepe, fortalecendo a participação feminina, incentivando jovens doutoras e estimulando iniciativas ligadas ao empreendedorismo e à inovação. Foto: Saulo Aleixo / Facepe

O estado tem ampliado ações afirmativas em diversos editais da Facepe, fortalecendo a participação feminina, incentivando jovens doutoras e estimulando iniciativas ligadas ao empreendedorismo e à inovação. Foto: Saulo Aleixo / Facepe



A diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, apresentou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela Fundação para fortalecer a equidade, a diversidade e a inclusão no ambiente científico.

A criação da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão da Facepe e a implementação de editais com ações afirmativas voltadas à ampliação da participação de grupos historicamente sub-representados na ciência foram as iniciativas destacadas pela gestora.

“Estamos construindo políticas públicas que promovem não apenas acesso, mas condições reais de permanência e desenvolvimento para mulheres pesquisadoras. O edital Mães Cientistas representa mais um avanço nesse compromisso institucional com uma ciência mais diversa, inclusiva e transformadora”, finalizou.

A mesa de abertura do seminário contou com a participação da vice-reitora da UFRPE, Maria do Socorro Oliveira; da diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel; do vice-reitor da UFPE, Moacyr Araújo; da presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Alepe, Simone Santana; da coordenadora da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão da Facepe, Claudete Fernandes; além da diretora científica do CNPq, Mônica Felts.

Fundadora do Parent in Science, movimento nacional criado para produzir dados e expandir o debate sobre os impactos da parentalidade na carreira acadêmica, Fernanda Staniscuaski, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ainda realizou uma palestra magna.

O seminário também contou com a mesa-redonda “Da evidência à ação: construindo políticas para reduzir assimetrias na ciência”, mediada por Claudete Fernandes. O debate reuniu Letícia de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense (UFF); Daniela Anunciação, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal); Dalila Andrade, do CNPq; e Maria do Rosário Andrade, da UFRPE.

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