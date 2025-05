A- A+

Rodovia Governo de Pernambuco lança edital para execução de obras de restauração da PE-089 O trecho que compreende os serviços vai do entroncamento com a PE-074, no km 24,15, no distrito de Siriji, até o km 29,43, em São Vicente Férrer, no Agreste

O Governo de Pernambuco lançou mais um edital de licitação para contratação de empresa de engenharia especializada. Neste edital, o objetivo é selecionar a empresa que será responsável pela execução das obras e serviços remanescentes de restauração da PE-089.

Consta no edital, lançado na quarta-feira (14), o trecho que compreende os serviços. Com 5,28 quilômetros de extensão, vai do entroncamento com a PE-074, no km 24,15, no distrito de Siriji, até o km 29,43, em São Vicente Férrer, no Agreste do estado.

Restauração da PE-089

O valor estimado das obras na PE-089 é de R$ 22,1 milhões, com prazo de execução de 240 dias a partir da emissão da Ordem de Serviço. Quando concluída, a obra beneficiará diretamente mais de 17 mil moradores de São Vicente Férrer.

As intervenções fazem parte do PE na Estrada, programa de infraestrutura rodoviária que tem investimento total de R$ 5,1 bilhões.

A iniciativa visa a melhorar as condições de trafegabilidade, oferecendo mais segurança e conforto, além de reduzir o tempo de viagem. O objetivo é minimizar os custos operacionais e de transporte, aumentar a eficiência logística das cadeias produtivas e distributivas, fortalecer a economia do estado e reduzir o número de sinistros de trânsito.



A PE-089 é uma das principais rodovias da Mata Norte, com 57,23 km de extensão, interligando os municípios de Limoeiro, Bom Jardim, Machados, São Vicente Férrer, Macaparana e Timbaúba.

"A rodovia é de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico da região, sendo muito utilizada para o escoamento da produção agrícola, especialmente de banana e cana-de-açúcar”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

Obras

A restauração da PE-089, segundo o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, representa um avanço importante dentro do programa PE na Estrada: "Essa é uma via estratégica para a Mata Norte, fundamental para o escoamento da produção agrícola e para a mobilidade de milhares de pernambucanos".

"Com esse investimento de mais de R$ 22 milhões, vamos garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança e eficiência logística para a região. Nosso compromisso é com uma infraestrutura rodoviária que impulsione o desenvolvimento econômico e melhore a qualidade de vida da população”, destacou Rivaldo.

De acordo com o gestor, o compromisso é com uma infraestrutura rodoviária que impulsione o desenvolvimento econômico e melhore a qualidade de vida da população. “Essa é uma via estratégica para a Mata Norte, fundamental para a mobilidade de milhares de pernambucanos”, ressaltou o diretor-presidente.

A entrega das propostas será até o dia 29 deste mês, às 9h45, na sede da Secretaria de Administração do Estado, localizada na avenida Antônio de Góes, 194, bairro do Pina, na Zona Sul Recife.

O edital completo está disponível no site onde será realizado o certame: www.compras.gov.br, e também pode ser acessado em www.pncp.gov.br. O início da disputa será às 10h. Mais informações pelo telefone (81) 3183.7811.

Veja também