Governo de Pernambuco lança força tarefa para detecção de câncer de mama

Garantir a detecção precoce e o tratamento correto para o câncer de mama. É com esse objetivo que o Governo de Pernambuco lançou nesta quarta-feira (4) uma força tarefa de combate à doença. Com um investimento de R$ 30 milhões, a gestão estadual colocará quatro carretas de Saúde da Mulher para rodar em todas as regiões de Pernambuco.

Nas estruturas, será possível realizar diversos exames para a prevenção e detecção tanto do câncer de mama, quanto do câncer de colo de útero. Juntas, as doenças acometem cerca de cinco mil mulheres por ano no estado. Entre os serviços oferecidos pela carreta estarão os exames de mamografia, ultrassonografia, colposcopia e citologia.

“No primeiro momento vamos garantir quatro carretas rodando Pernambuco inteiro para cuidar dos exames e da detecção precoce de câncer. Ao mesmo tempo vamos estruturar os hospitais regionais e as UPAs especialidades, além das instituições parceiras”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com a gestora, o objetivo é ampliar o cuidado em todas as regiões do estado. Para viabilizar o processo, o trabalho deverá ser desenvolvido em parceria com as prefeituras.

“Muitas mulheres sequer fazem o exame e, quando fazem, tem muita dificuldade de acessar a linha de cuidado. Precisamos fazer [o trabalho] em parceria com os municípios e as unidades básicas de saúde, garantindo a descentralização desse atendimento”, destacou Raquel.

O governo estadual também possibilitará que o atendimento seja realizado em instituições de saúde parceiras. “Será feito de forma cooperada com hospitais que são parceiros do Governo de Pernambuco, clínicas, instituições… colocando um alerta para a população que esse é um câncer que tem prevenção e, quando detectado de maneira precoce, tem 95% de chance de cura”.



