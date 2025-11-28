A- A+

comunicação antirracista Guia antirracista fomenta comunicação alinhada ao enfrentamento ao racismo institucional; acesse Manual lançado pelo governo de Pernambuco é voltado para assessores de comunicação do estado

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) realizou nessa quinta (28) o lançamento do Guia Antirracista de A a Z, produzido como um manual para práticas de comunicação inclusivas e alinhadas ao enfrentamento do racismo institucional.



O guia reúne explicações, definições simples e orientações práticas organizadas de A a Z e trata de temas como ações afirmativas, comunidades tradicionais, cotas raciais e religiões afroindígenas.

A proposta do manual é padronizar condutas, ampliar a sensibilidade racial e contribuir para uma comunicação pública inclusiva e antirracista.



O evento foi realizado pela Secretaria de Comunicação em parceria com a SJDH, voltado a ampliar o entendimento sobre conceitos relacionados à raça, representação, linguagem e responsabilidade institucional.



A secretária da SJDH, Joanna Figueirêdo, destacou o esforço do governo do estado em fortalecer políticas de igualdade racial.

“Mais do que um material de apoio, o guia representa uma mudança de postura, que orienta práticas, decisões e políticas públicas para que sejam, de fato, inclusivas e justas. Queremos que cada pessoa que trabalha no governo reconheça seu papel na promoção da equidade racial e na construção de relações institucionais mais humanas e responsáveis com a população pernambucana”, disse a secretária.

O material já está disponível para download no site oficial da secretaria. Confira:





