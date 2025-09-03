A- A+

Educação Governo de Pernambuco lança projeto que fornece bolsas para estudantes de licenciaturas Programa oferece mais de mil bolsas de apoio para aproximar alunos de escolas públicas estaduais

O Governo de Pernambuco anunciou, nessa terça-feira (2), o lançamento do Projeto Estadual de Residência Docente, programa criado para promover a valorização dos professores e oferecer bolsas de apoio para estudantes de licenciaturas.

A iniciativa tem o intuito de valorizar os futuros docentes das escolas públicas estaduais com um investimento que ultrapassa R$ 8 milhões. Serão ofertadas 1.260 bolsas para os alunos licenciados.

O programa funcionará como uma residência pedagógica e terá práticas de inovação contextualizadas em sala de aula para atender as necessidades de cada unidade de ensino.

“Com o projeto conseguimos promover aos estudantes uma melhor formação nas escolas, melhorando a capacidade de ensino e aprendizagem. Precisamos apoiar a formação de ensino superior voltada para os professores, para que eles possam desenvolver projetos de intervenção que permitam melhorar e inovar a educação dentro de cada uma das escolas da rede pública do nosso Estado, levando em consideração as particularidades de cada ambiente escolar”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Conduzida pela Secretaria de Educação (SEE) e a Universidade de Pernambuco (UPE), a ação teve edital publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).

Para a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti, “formar o professor estando dentro da sala de aula traz um ganho enorme para a escola, para a formação do estudante e valoriza também o professor que já está no dia a dia”.

Oferta

O projeto, que terá a duração inicial de cinco meses, conta com a disponibilidade de 1.260 bolsas de R$ 800 para estudantes a partir do 3º período dos cursos de licenciatura.

Além dos discentes, serão oferecidas 420 bolsas de R$ 1.100 para professores, 76 bolsas de R$ 1.600 para orientadores e 18 bolsas de R$ 2.000 para coordenadores institucionais da SEE, GREs e UPE.



