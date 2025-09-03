Qua, 03 de Setembro

Educação

Governo de Pernambuco lança projeto que fornece bolsas para estudantes de licenciaturas

Programa oferece mais de mil bolsas de apoio para aproximar alunos de escolas públicas estaduais

Projeto Estadual de Residência Docente foi lançado na última terça-feira (2) pela governadora Raquel LyraProjeto Estadual de Residência Docente foi lançado na última terça-feira (2) pela governadora Raquel Lyra - Foto: Hesíodo Góes/Secom

O Governo de Pernambuco anunciou, nessa terça-feira (2), o lançamento do Projeto Estadual de Residência Docente, programa criado para promover a valorização dos professores e oferecer bolsas de apoio para estudantes de licenciaturas.

A iniciativa tem o intuito de valorizar os futuros docentes das escolas públicas estaduais com um investimento que ultrapassa R$ 8 milhões. Serão ofertadas 1.260 bolsas para os alunos licenciados.

O programa funcionará como uma residência pedagógica e terá práticas de inovação contextualizadas em sala de aula para atender as necessidades de cada unidade de ensino.

“Com o projeto conseguimos promover aos estudantes uma melhor formação nas escolas, melhorando a capacidade de ensino e aprendizagem. Precisamos apoiar a formação de ensino superior voltada para os professores, para que eles possam desenvolver projetos de intervenção que permitam melhorar e inovar a educação dentro de cada uma das escolas da rede pública do nosso Estado, levando em consideração as particularidades de cada ambiente escolar”, afirmou a governadora Raquel Lyra. 

Conduzida pela Secretaria de Educação (SEE) e a Universidade de Pernambuco (UPE), a ação teve edital publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).

Para a reitora da UPE, Socorro Cavalcanti, “formar o professor estando dentro da sala de aula traz um ganho enorme para a escola, para a formação do estudante e valoriza também o professor que já está no dia a dia”.

Oferta
O projeto, que terá a duração inicial de cinco meses, conta com a disponibilidade de 1.260 bolsas de R$ 800 para estudantes a partir do 3º período dos cursos de licenciatura. 

Além dos discentes, serão oferecidas 420 bolsas de R$ 1.100 para professores, 76 bolsas de R$ 1.600 para orientadores e 18 bolsas de R$ 2.000 para coordenadores institucionais da SEE, GREs e UPE. 
 

