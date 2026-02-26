A- A+

INOVAÇÃO Governo de Pernambuco leva arte da grafitagem às encostas dos morros de Jardim Monte Verde Iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE) e será submetida ao Guinness Book, o livro mundial dos recordes

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), deu início à grafitagem de três encostas dos morros de Jardim Monte Verde, totalizando mais de 40 mil metros quadrados de intervenção artística na área, localizada na Região Metropolitana do Recife.

Na comunidade em questão, situada em uma área limítrofe entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes, morreram 44 pessoas devido a deslizamentos provocados por fortes chuvas em maio de 2022. As vítimas dessa tragédia estão sendo transformadas em gigantes painéis coloridos por meio desta ação.

O trabalho é realizado por seis renomados artistas urbanos: Adelson Boris, Camila Barros, Fany Lima, Galo de Souza, Glauber (Arbos) e Marquinhos ATG. A ideia de utilizar graffiti surgiu da identificação desse tipo de pintura artística com as comunidades de periferia da capital pernambucana.

“Ninguém melhor que artistas urbanos para tentar ressignificar a dor da comunidade pela perda de tantas vidas com o desastre de 2022”, considera o secretário executivo de Periferias da Seduh PE, Pedro Ribeiro.

As encostas recebem uma pintura-base na cor azul royal e, ao todo, cerca de 35 integrantes serão distribuídos em seis equipes de pintura.

Em um primeiro momento, as áreas passam por um processo de limpeza e, na sequência, recebem 12.600 litros de tinta-base. A intervenção contempla três pontos: Rua Santa Isabel, Avenida Chapada do Araripe e Rua Parnaioca.

Dois elementos em comum perpassam todas as artes concebidas para este projeto nas encostas: nuvens brancas e pipas. “O primeiro representa a proximidade do céu por conta da altitude elevada de Jardim Monte Verde, enquanto o outro significa as brincadeiras ao ar livre das crianças da comunidade”, explica Pedro Ribeiro.

Painel gigante com 40 mil metros quadrados será submetido ao Guinness Book, o livro mundial dos recordes, como a maior grafitagem em encostas do Planeta. Foto: Seduh / Divulgação

Painel gigante com 40 mil metros quadrados será submetido ao Guinness Book, o livro mundial dos recordes, como a maior grafitagem em encostas do Planeta. Foto: Seduh / Divulgação

Painel gigante com 40 mil metros quadrados será submetido ao Guinness Book, o livro mundial dos recordes, como a maior grafitagem em encostas do Planeta. Foto: Seduh / Divulgação

Painel gigante com 40 mil metros quadrados será submetido ao Guinness Book, o livro mundial dos recordes, como a maior grafitagem em encostas do Planeta. Foto: Seduh / Divulgação



Rapel e técnicas de salvamento

Familiarizados com pinturas em fachadas, inclusive de prédios, os artistas urbanos que estão trabalhando nas encostas de Jardim Monte Verde se utilizam de técnicas de segurança, como rapel.

A artista urbana Fany Lima possui em sua equipe de seis pessoas um alpinista com formação em resgate.

“É um trabalho que exige não só criação artística, mas também a garantia de que estamos seguros enquanto pintamos as encostas”, afirma.

Para o painel das encostas de Jardim Monte Verde, a grafiteira escolheu a figura do rosto de uma mulher negra com casas coloridas fixadas no cabelo. Segundo ela, outro elemento é uma rosa vermelha, forte elemento da natureza.

Guinness World Records

O painel, quando concluído, será submetido ao Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. “A obra em Jardim Monte Verde já é a maior da categoria no Brasil. Essa intervenção artística de graffiti também será”, prevê o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh PE, Francisco Sena.

Veja também