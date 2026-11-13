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Cidadania Governo de Pernambuco leva o Juntos pela Cidadania a Olinda com oferta de serviços gratuitos Ação coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência reúne órgãos estaduais, municipais e instituições parceiras

O Governo de Pernambuco realiza, neste sábado (14), mais uma edição do Programa Juntos pela Cidadania, desta vez no município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A iniciativa levará uma série de serviços gratuitos à população, aproximando as políticas públicas dos territórios e facilitando o acesso dos cidadãos a direitos, documentação, saúde, assistência social e orientações especializadas.

A ação acontecerá das 8h às 12h, na Escola de Referência em Ensino Médio Guedes Alcoforado, localizada na Avenida Doutor Joaquim Nabuco, nº 838, no bairro de Varadouro.

A programação reúne serviços de diferentes áreas do Governo do Estado, da Prefeitura de Olinda e de instituições parceiras.

Coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência (SEAPREV), o programa mobiliza as secretarias estaduais de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG), Defesa Social (SDS), Educação (SEE) e Mulher, além de órgãos municipais e outras instituições.

Para a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, a iniciativa reafirma o compromisso da governadora Raquel Lyra, através do Governo de Pernambuco com uma gestão que busca estar cada vez mais próxima das pessoas e garantir que os direitos cheguem efetivamente a quem precisa.

“Levar o Juntos pela Cidadania aos municípios é colocar o poder público mais perto da população. É uma oportunidade de reunir, em um mesmo espaço, diferentes serviços e políticas públicas, facilitando o acesso das pessoas à documentação, à orientação e à garantia de direitos. Nosso compromisso é fazer com que a cidadania aconteça na prática, nos territórios e na vida de cada pernambucano e pernambucana”, destacou Joanna.

‘’O Programa Juntos pela Cidadania é uma iniciativa fundamental para aproximar os serviços públicos da população, especialmente das comunidades que mais precisam desse acesso. Levar essa ação ao território do V8, em Olinda, significa promover inclusão, garantir direitos e fortalecer a cidadania na prática. A proposta é reunir, em um único espaço, diversos serviços de forma integrada, gratuita e acessível, facilitando o atendimento às pessoas e contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população. Mais do que ofertar serviços, queremos estar próximos das pessoas, ouvir suas necessidades e assegurar que a cidadania chegue a todos e todas”, disse a secretária Executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência, Thamires Lívia.

Entre os serviços disponibilizados estão a emissão de documentos e orientações por meio do Balcão de Direitos; atendimentos relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e ao PE Livre Acesso; orientações sobre direitos humanos, enfrentamento à violência e direitos da pessoa idosa. A programação também contará com atendimento da Ouvidoria da SJDH, da Defensoria Pública e retirada do novo Registro Geral (RG), por meio da Secretaria de Defesa Social.

A Secretaria da Mulher participará com uma unidade móvel de atendimento e oficina de confecção de guirlandas. Também serão oferecidos serviços de mediação de conflitos.

A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) estará presente com atendimento da Ouvidoria e orientações sobre os serviços e programas CRAS/CREAS, CadÚnico, Bolsa Família, Atitude, Jovem em Ação e Mães de Pernambuco.

Na área da saúde, a Prefeitura de Olinda disponibilizará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, consultas com clínico geral e atendimento odontológico em unidade móvel. A assistência social municipal também integrará a ação. A programação contará ainda com apresentação cultural do Instituto Sandra Moraes.

A mobilização terá a participação de outros órgãos e instituições, como o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (PROCON-PE), vinculado à SJDH; o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (DETRAN-PE); a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA); e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Olinda, que oferecerá orientações psicológicas e jurídicas.

A participação integrada dos órgãos estaduais e municipais reforça a estratégia do Governo de Pernambuco de ampliar a presença do poder público nos territórios, promovendo inclusão social, prevenção às violências e garantia de direitos. Mais do que disponibilizar atendimentos, o Juntos pela Cidadania busca aproximar as políticas públicas da realidade das comunidades e fortalecer o exercício da cidadania.



*Com informações da assessoria

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