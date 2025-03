A- A+

Pernambuco Governo de Pernambuco anuncia construção de maternidades na Região Metropolitana, Agreste e Sertão Somado ao Hospital da Mulher do Agreste, Estado vai ampliar assistência de saúde com abertura de 740 leitos

O Governo de Pernambuco dará início à construção de quatro grandes maternidades, localizadas nos municípios de Serra Talhada e Ouricuri, ambas no Sertão; Garanhuns, no Agreste; e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os editais de licitação foram publicados na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado.

Quando estiverem prontas, as quatro maternidades vão garantir 550 novos leitos no Estado. Esses equipamentos se juntam ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, que terá 190 leitos e será entregue ainda no primeiro semestre deste ano. As obras serão tocadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

"Esses investimentos vão beneficiar milhares de mulheres e crianças do nosso Estado, com a ampliação do acesso a serviços de saúde de qualidade. Essa é uma preocupação da governadora Raquel Lyra, que tem trabalhado para garantir mais dignidade nos serviços de saúde para que estejam cada vez mais próximo das famílias pernambucanas", destacou a governadora em exercício, Priscila Krause.

As quatro novas maternidades representam um investimento de cerca de R$ 240 milhões. Para o equipamento de Serra Talhada e Igarassu, serão investidos R$ 125 milhões com recursos estaduais. Já as unidades de Garanhuns e Ouricuri receberão R$ 116 milhões dos governos estadual e federal.

"É com grande alegria que vemos a questão da saúde pública, tão importante para Pernambuco, receber uma ação estruturante que vai mudar a história da saúde materno infantil no Estado. A saúde materna está sendo estruturada com um desenho de maternidades de forma regionalizada, calculado com base em algumas variáveis importantes para definir a localização de cada equipamento", ressaltou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

O secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, que liderou os projetos dos novos equipamentos, comemorou a ampliação dos serviços de saúde em todo o Estado.

"São obras muito importantes e que representam um avanço no processo de interiorização dos serviços de saúde do Estado e ampliam a oferta na Região Metropolitana do Recife, desafogando a estrutura da capital. A Secretaria de Projetos Estratégicos cumpre uma missão importante na elaboração desses projetos e se sente feliz em, enfim, anunciar essas grandes obras", afirmou.

A maternidade regional localizada em Igarassu terá 150 leitos e vai atender à população do próprio município e ainda de Abreu e Lima, Araçoiaba, Itamaracá, Itapissuma e Paulista, na RMR, Buenos Aires, Carpina, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Tracunhaém e Vicência, na Zona da Mata.

Também com 150 leitos, a maternidade de Garanhuns irá beneficiar mulheres da cidade e de Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.

Já a maternidade de Serra Talhada terá 150 leitos e vai receber mães do município e de Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira, Tuparetama, Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte e Triunfo.

Por fim, a maternidade de Ouricuri contará com 100 leitos e irá atender os municípios de Ouricuri, Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade.

Hospital da Mulher

Localizado em Caruaru, o Hospital da Mulher do Agreste, teve as obras retomadas em 2023 e recebeu investimento de mais de R$ 70 milhões. A unidade vai atender mulheres de 31 municípios.

