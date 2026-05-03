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Pernambuco Governo de Pernambuco mobiliza maquinário para socorrer municípios em situação de emergência Camaragibe, Glória do Goitá, Itamaracá, Moreno e Abreu e Lima já contam com maquinário estadual em operação

As consequências da chuva que atingiu Pernambuco no Dia do Trabalhador perduram em alguns municípios do Estado. Ao todo, são 27 municípios em situação de emergência.

Para lidar com os problemas que atingem essas cidades, o Governo de Pernambuco anunciou que está envinado, através da Cehab e em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), intensificou neste domingo (3) o envio de suporte logístico e maquinários para as regiões mais atingidas pelas chuvas.

A operação visa garantir a desobstrução de vias, limpeza de canais locais e a segurança das comunidades afetadas.

Com a trégua das chuvas, as frentes de trabalho aceleraram a mobilização de máquinas como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras e caminhões. Cidades como Camaragibe, Glória do Goitá, Itamaracá, Moreno e Abreu e Lima já contam com maquinário estadual em operação. Em Paudalho, as ações de suporte são reforçadas pela Patrulha do IPA.

O cronograma de assistência foi ampliado hoje com a entrega de cinco equipamentos em Goiana, destinados às regiões mais atingidas, como os distritos de Engenho Foguete, Engenho Novo e Terra Nova. A gravidade da situação nessas localidades foi detalhada pela secretária de Manutenção e Serviços Públicos de Goiana, Eliane Silva, que descreveu o impacto do transbordamento de um açude na Usina Maravilha.

"O açude transbordou e a água passou por cima da estrada. Com a quantidade de chuva, as estradas ficaram destruídas e não tem como as pessoas se locomoverem para o centro ou escoar as lavouras", explicou, destacando o isolamento de famílias que dependem da produção agrícola.

Presente na abertura da frente de serviço na comunidade de Engenho Novo, o Secretário Rodrigo Ribeiro enfatizou a determinação da gestão estadual em normalizar os acessos.

“Por determinação da governadora Raquel Lyra, estamos abrindo frentes com patrulhas de maquinário para resolver os problemas emergenciais dos 27 municípios que estão dentro do decreto estadual. Aqui em Goiana, iniciamos o serviço nesta comunidade onde o pessoal estava isolado, sem direito de ir e vir, para que a normalidade volte o mais rápido possível”, declarou o secretário, pontuando que a operação segue avançando para cidades como Timbaúba, Olinda, Jaboatão e municípios da Zona da Mata.

A programação seguiu com a chegada de reforço de 06 equipamentos em Timbaúba na tarde deste domingo. A chegada de 06 novos equipamentos reforça a operação no povoado de Mirador. O foco principal é a recuperação do trecho de acesso ao povoado de Catucá, que sofreu rompimento devido ao volume das águas. A intervenção é prioritária para restabelecer o acesso de aproximadamente 2.400 pessoas que se encontram isoladas na localidade. Em Jaboatão dos Guararapes, na Muribeca, o maquinário do DER-PE também chega para reforçar as ações emergenciais.

O diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, reforçou o compromisso do Estado com a agilidade no atendimento municipalista.

"Nossa missão institucional é garantir que a estrutura do Estado chegue na ponta, onde a população mais precisa. O maquinário que enviamos hoje entra em operação imediatamente para mitigar danos e devolver a dignidade aos moradores afetados", afirmou Lira.

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