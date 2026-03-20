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Obras Governo de Pernambuco monta operação de segurança para remoção de rochas no Ramal da Arena Intervenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (SEDUH) será realizada a partir das 14h deste sábado (21)

Para permitir a conclusão das obras de drenagem do Ramal da Arena, que liga a BR 408 à Av. Belmino Correia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, rochas serão removidas com o uso de explosivo neste sábado (21).

A intervenção, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), será realizada a partir das 14h, em uma área localizada entre o ramal viário e o Terminal Integrado de Camaragibe, nas proximidades do equipamento.

Para a ação, o Governo de Pernambuco montou um esquema de segurança que abrange imóveis existentes em um raio de 150 metros do local.

O serviço será executado por uma empresa especializada, que utilizará 625 quilos de explosivos. A empresa recebeu autorização do Exército Brasileiro e terá o apoio da Prefeitura de Camaragibe no isolamento da área e na organização do trânsito do bairro de Timbi, onde ocorrerá o desmonte da rocha.

Em fevereiro, equipes da Seduh iniciaram o trabalho junto à população do entorno, informando sobre as medidas de segurança adotadas e a necessidade de desocupação dos imóveis localizados num raio de 100 metros da detonação.

Já as residências e comércio existentes na faixa de 50 metros restantes não precisarão ser desocupados, mas as pessoas devem permanecer dentro dos imóveis até o final da operação.

Além disso, para garantir a segurança da população, serão utilizados drones para monitorar a movimentação nas ruas.

Esta é a terceira detonação de rochas para as obras de drenagem do Ramal da Arena e abrange um trecho final com cerca de 100 metros de extensão. As duas outras ocorreram em 2025. Outra ainda está prevista para acontecer, ainda sem data definida.

“A estimativa é de que 50% do maciço rochoso seja removido agora. E o restante será desmontado em uma segunda operação, que deverá ocorrer em breve”, afirma Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh PE.

Mobilidade

Um serviço de desmonte de rochas com uso de explosivos nas obras do Ramal da Arena de Pernambuco, no município de Camaragibe, provocará alterações na operação do transporte público.



Por questões de segurança para usuários e operadores do sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife, o Consórcio Grande Recife de Transporte (CTM) adotará uma série de medidas operacionais temporárias durante a execução do serviço.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), o último ônibus sairá do Terminal Integrado de Camaragibe às 13h30, mesmo horário em que todas as linhas alimentadoras terão sua operação suspensa.

Os coletivos que estiverem em circulação não entrarão no terminal e permanecerão nos limites dos bloqueios viários, podendo retornar aos bairros de origem ou aguardar a liberação do tráfego.

Caso existam bloqueios que impeçam o tráfego pela Rodovia PE-005 (Av. Belmino Correia), as linhas 418 -Tiuma/Camaragibe, 2502 - Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio) 2503 - Circular Quadra 30 (V. Celeiro) e 2402 - Parque Capibaribe/Caxangá, retornarão para o seu terminal ou aguardarão a liberação do tráfego. caso a Prefeitura de Camaragibe oriente para algum desvio, as linhas acompanharão esse trajeto.

Já as linhas de maior percurso, como as que fazem ligação com o centro do Recife e outros terminais integrados, terão seus ônibus retidos em pontos estratégicos, como os terminais do Caxangá, CDU e Getúlio Vargas, até que o tráfego seja normalizado.

Ao todo, mais de 20 linhas que operam no Terminal Integrado de Camaragibe serão impactadas pela medida, incluindo serviços alimentadores e linhas de maior alcance, como a 2450 - TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) e a 2490 - TI Camaragibe/TI Macaxeira.

Linhas afetadas:

418 - TIÚMA / CAMARAGIBE (VPP)

2402 - PARQUE CAPIBARIBE / CAXANGÁ

2419 - MATRIZ DA LUZ / TI CAMARAGIBE

2420 - MURIBARA / TI CAMARAGIBE

2450 - TI CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA) - BRT

2456 - VIANA / TI CAMARAGIBE

2463 - ARAÇOIABA / TI CAMARAGIBE

2466 - VERA CRUZ / TI CAMARAGIBE

2467 - CHÃ DE CRUZ / TI CAMARAGIBE

2473 - JOÃO PAULO II / TI CAMARAGIBE

2475 - TIMBI / TI CAMARAGIBE

2476 - SANTA MÔNICA / TI CAMARAGIBE

2477 - SANTA TEREZINHA / TI CAMARAGIBE

2478 - SANTANA / TI CAMARAGIBE

2483 - LOTEAMENTO SÃO JOÃO E SÃO PAULO / TI CAMARAGIBE

2486 - PENEDO / TI CAMARAGIBE

2487 - VÁRZEA FRIA / TI CAMARAGIBE

2490 - TI CAMARAGIBE / TI MACAXEIRA

2491 - SÃO LOURENÇO / TI CAMARAGIBE

2492 - PARQUE CAPIBARIBE / TI CAMARAGIBE

2493 - TIÚMA / TI CAMARAGIBE

2502 - CIRCULAR SANTA MÔNICA/MARANGUAPE (V. BEIRA RIO)

2503 - CIRCULAR QUADRA 30 (V. CELEIRO)



Segundo o CTM, a operação será retomada gradualmente após a conclusão do serviço e liberação da área pelas equipes responsáveis.

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