Educação Governo de Pernambuco nomeia novos analistas e assistentes para Secretaria de Educação do Estado Serão 606 profissionais para compor as Gerências Regionais de Educação

Pernambuco contará com 606 novos analistas e assistentes efetivos na Secretaria de Educação. A notícia foi divulgada, na manhã desta quinta-feira (4), pela governadora Raquel Lyra.

O ato, que foi assinado e consta na publicação desta quinta-feira (4) do Diário Oficial do Estado, nomeou 102 analistas em gestão educacional e 504 assistentes administrativos educacionais para atuação nas Gerências Regionais de Educação.

Para a governadora Raquel Lyra, a iniciativa busca fortalecer o sistema de educação estadual e garantir mais qualidade de aprendizagem para os estudantes, além de melhores condições para os professores e as escolas.

“São mais de 600 novos profissionais que chegam para ajudar a fazer a transformação que tanto queremos na educação do nosso Estado. A nomeação desses analistas e assistentes é uma oportunidade de cuidar melhor dos nossos alunos, dos professores, de fortalecer o processo de aprendizagem e de garantir que o planejamento e o compromisso sigam se traduzindo em resultados concretos para Pernambuco”, destacou.



De acordo com o Governo de Pernambuco, mais de 3.200 novos profissionais, entre analistas em gestão educacional e assistentes administrativos educacionais, foram nomeados para as funções desde 2023.

