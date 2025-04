Governo de Pernambuco nomeia novos servidores para a saúde e educação

A- A+

O Governo de Pernambuco publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (15), novas nomeações de profissionais para as áreas da saúde e educação.

Os novos 491 servidores irão atuar na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) e nas diversas Gerências Regionais de Educação (GRE) em todo o estado.

As nomeações foram efetuadas pela governadora Raquel Lyra através dos Atos nº 2848 (Hemope), nº 2849 (professores) e nº 2850 (analistas e assistentes da educação).

Foram nomeados 59 profissionais para a saúde a serviço do Hemope. Os cargos contemplados são: médicos hematologistas clínicos e pediátricos, médicos clínicos, advogados, assistentes sociais, laboralistas, técnicos em laboratório e técnicos em enfermagem. As nomeações atendem as unidades do Recife, de Caruaru, Serra Talhada, Salgueiro e Arcoverde.

“Os novos profissionais vêm para somar em áreas que são prioridades do nosso governo: saúde e educação. Desde o início da nossa gestão, são áreas que temos focado na contratação de servidores, para aperfeiçoarmos esses serviços, melhorarmos nossos índices e proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os pernambucanos”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Para a educação, 432 profissionais foram nomeados, sendo 312 analistas em gestão educacional e 113 assistentes administrativos educacionais.

As áreas de atuação para o cargo de analista em gestão educacional são: nutrição, fonoaudiologia e pedagogia, o destaque é a nomeação de 276 psicólogos, o que corresponde a mais de 80% dos analistas.

Ainda foram nomeados sete docentes, sendo seis braillistas — especialistas que ensinam o sistema de leitura tátil para pessoas com deficiência visual — e um professor de música. Gerências Regionais de Educação (GRE) de todas as macrorregiões de Pernambuco serão atendidas com a chegada dos novos profissionais.



