Governo de Pernambuco nomeia quase 3 mil professores para a Rede Estadual; veja a lista completa

Em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada na noite de segunda-feira (22), o Governo de Pernambuco nomeou quase 3 mil professores aprovados em concurso público para a Rede Estadual.

Os convocados tomarão posse até 21 de junho e estarão em sala de aula até 20 de julho, segundo a gestão.

Ao todo, são 2.907 professores nomeados para várias disciplinas, assim distribuídos:

- 608 para Língua Portuguesa;

- 478 para Matemática;

- 344 para Biologia;

- 316 para História;

- 220 para Geografia;

- 218 para Educação Física;

- 210 para Química;

- 122 para Língua Inglesa;

- 177 para Física;

- 77 para Filosofia;

- 59 para Artes;

- 41 para Língua Inglesa;

- 38 para Sociologia.

O Governo do Estado afirmou que as contratações representam um acréscimo de R$ 210 milhões por ano na folha de pagamento - já considerando o reajuste do piso salarial de 2023.

Ao assinar o decreto, a governadora Raquel Lyra reforçou que os docentes convocados irão ocupar todas as regiões de Pernambuco. Já a secretária de Educação e Esportes, Ivaneide Dantas, destacou que a nomeação dos novos professores trará melhorias para a qualidade do ensino nas escolas estaduais. "Os novos professores chegam para agregar", afirmou.

Veja a portaria com todos os nomes dos professores convocados:

