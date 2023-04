A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), divulgou, nesta terça-feira (12), uma nota pedindo que a população não compartilhe, por meio das redes sociais, postagens contendo ameaças a escolas e outras instituições de ensino.

De acordo com a SDS, nenhuma ameaça concreta foi identificada no estado até o momento.

Segundo a gestão estadual, os criadores destes conteúdos têm por objetivo a instauração de um estado de pânico na sociedade.

“Se você receber alguma mensagem sobre um suposto ataque, não compartilhe com amigos ou grupos de amigos no WhatsApp ou em outras plataformas de conversa. Esse tipo de ação apenas aumenta a sensação de medo entre a população, que é o que os infratores desejam causar”, diz a nota.

A SDS afirma, ainda, que todas as ameaças reportadas às forças de segurança do estado estão em investigação. De acordo com a secretaria, responsáveis pela disseminação de ameaças a escolas nas redes sociais já foram identificados.



O órgão orienta que, caso o usuário das redes sociais se depare com alguma ameaça do tipo, a denúncia deve ser feita através do número 197, por meio de uma ligação telefônica.

“O Governo de Pernambuco está iniciando um protocolo de ação para garantir mais segurança nas escolas. Entre as ações, criamos um canal telefônico exclusivo para emergências escolares, o 197, que coloca você em contato direto com as forças policiais. Então, em caso de alguma suspeita, faça uma denúncia. Será preservado o anonimato e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo”, diz o comunicado compartilhado pela gestão estadual.



