O Governo de Pernambuco declarou, nessa terça-feira (11), que um sistema de reconhecimento facial deve ser adotado como parte de um plano de segurança integrado voltado para as escolas do estado. O anúncio foi feito em uma reunião entre representantes das secretarias de Educação e Esportes e de Defesa Social de com gestores das Gerências Regionais de Educação.

De acordo com a secretária de Educação e Esportes de Pernambuco, Ivaneide Dantas, o reconhecimento facial seria uma das medidas práticas tomadas pela gestão estadual. “Teremos ações de videomonitoramento nas escolas, reforço da patrulha escolar, central de monitoramento a ser implementado em cada regional e o reconhecimento facial. Essa é uma política preventiva, de reação a essa violência iminente”, disse a titular da pasta.

Apesar do anúncio, o Governo de Pernambuco diz que não há previsão para a adoção da medida, que requer a aquisição e instalação de um aparato tecnológico ainda não adquirido. Atualmente, 1056 escolas da rede estadual estão em funcionamento.





A curto prazo, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) anunciou a ativação de um canal para viabilizar denúncias referentes a ameaças de violência em unidades educacionais. Profissionais da educação, alunos e até pessoas externas ao ambiente escolar podem ligar para o 197 a fim de denunciar ameaças do tipo. O canal, segundo a SDS, preservar o anonimato e o sigilo das informações compartilhadas pelo denunciante.

“Ativamos o número 197 para atendimento exclusivo e recebimento de denúncias ou ameaças às instituições de ensino públicas e privadas. Elaboramos um protocolo que será publicado para atuação em conjunto pelas secretarias e reforçamos que todas as ameaças feitas em perfis de redes sociais e fora da internet estão sendo investigadas. Todos os envolvidos, sendo maiores de idade ou não, serão responsabilizados”, informou a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha.



