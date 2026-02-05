A- A+

Cidadania Governo de Pernambuco lança plataforma digital com mais de 500 serviços públicos; confira Entre os serviços disponíveis do PE.GOV estão a busca por vagas de emprego, a solicitação de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e muito mais

Com o objetivo de facilitar o acesso da população pernambucana aos serviços do estado, o Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (5), o PE.GOV, plataforma que reúne mais de 500 serviços públicos em um só lugar.

O lançamento da plataforma, que também conta com um aplicativo, ocorreu no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Entre os serviços disponíveis do PE.GOV estão a busca por vagas de emprego, a solicitação de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a matrícula de estudantes novatos da Rede Estadual de Ensino, o agendamento para doação de sangue, o programa Pix e recarga do cartão VEM, além de serviços de saúde, jurídico e de lazer.

Presente no lançamento da plataforma, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou que a iniciativa tem o objetivo de facilitar a vida da população, mas que passará por constante aprimoramento.

“O objetivo é facilitar a vida dos cidadãos e aproximar o governo da população. É importante ressaltar que esta é uma plataforma colaborativa, construída com o apoio dos servidores públicos de Pernambuco, e que estará em constante aprimoramento, com a inclusão de novos serviços e melhorias na experiência do usuário, tornando o acesso ainda mais fácil e acessível”, explicou a governadora.

Com o objetivo de facilitar na navegação, a plataforma também conta com Inteligência Artificial (IA) Lis. Representada por uma mulher negra de cabelos cacheados, a ferramenta oferece atendimento em linguagem simples e realiza orientação sobre direitos, serviços e políticas públicas, além de organizar o acesso às informações governamentais de forma clara e acessível.

"Ao reunir programas e serviços estaduais em um único ambiente seguro e acessível, a plataforma fortalece o apoio ao cidadão ao longo de sua jornada, em todas as fases da vida e em todo o Estado, com o suporte da inteligência artificial Lis”, destacou o secretário-executivo de Transformação Digital, Caio Scheidegger.

Os novos serviços que forem lançados pelo governo do estado também será incorporado ao PE.GOV. A plataforma pode ser acessada no endereço www.pe.gov.br ou via aplicativo, que pode ser obtido gratuitamente por usuários de dispositivos Android ou iOS nas principais lojas de apps.

A plataforma faz parte do Programa Pernambuco Digital, que, de acordo com o governo, terá investimento até o final do ano de aproximadamente R$ 165 milhões em soluções tecnológicas voltadas a áreas de segurança, saúde, educação e assistência social.

