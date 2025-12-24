A- A+

SEGURANÇA Governo de Pernambuco nomeia novos 300 policiais penais para integrar a segurança penitenciária A nomeação dos profissionais, assinada pela governadora Raquel Lyra, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24)

A segurança do sistema prisional de Pernambuco recebeu o reforço de 300 novos policiais penais. A nomeação dos agentes foi assinada pela governadora Raquel Lyra e publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24).

Com a integração dos atuais convocados, Pernambuco passa a contar com 972 novos policiais penais. Já foram nomeados, desde 2023, 672 profissionais da área do total de 1.306 aprovados no último concurso público, realizado em 2021.

“Estamos nomeando 300 desses profissionais, pois abriremos 1500 novas vagas de presídio no início do próximo ano, preparando tudo para que possamos recebê-los”, explicou a governadora Raquel Lyra.



O Governo de Pernambuco entregou, entre 2023 e 2025, 1.854 vagas no sistema prisional, sendo 954 no Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL) e 900 na unidade 2 do Presídio de Itaquitinga. Estão sendo construídas, ainda, 5.754 novas vagas prisionais.



Governadora nomeou 300 novos policiais penais | Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Do total de vagas em construção, estão sendo implementadas 2.754 no Complexo de Araçoiaba e três mil nas unidades 3, 4 e 5 do Presídio de Itaquitinga (PIT). As obras nos dois presídios devem ser concluídas até agosto de 2026. A Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), em Caruaru, também será ampliada e passará a ofertar 155 novas vagas.

A convocação dos policiais penais integra as ações do programa Juntos pela Segurança. A iniciativa de apoio à política de segurança pública e defesa social do Estado atua a partir de ações articuladas em territórios estratégicos, com o objetivo de promover a segurança e reduzir a violência.



*Com informações da assessoria de imprensa.



Veja também