OLINDA "Governo de Pernambuco prestará todo apoio", diz Raquel Lyra sobre desabamento em Olinda Governadora se manifestou no Twitter sobre a tragédia

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), se pronunciou, por meio das redes sociais, sobre o desabamento que atingiu um prédio residencial no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na noite desta quinta-feira (27).

De acordo com a chefe do executivo estadual, a gestão “prestará todo apoio necessário”.

Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os Bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário. — Raquel Lyra (@raquellyra) April 28, 2023

Até as 23h35 desta quinta, uma vítima fatal e duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do Edifício Leme. Os primeiros sobreviventes resgatados pelo Corpo de Bombeiros são um homem e uma mulher, que foram removidos por volta das 23h17, cerca de uma hora e vinte minutos após o incêndio seguido de desabamento.



Os bombeiros seguem trabalhando nos resgates. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Polícia Militar também estão no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 22h08. Inicialmente, três viaturas de resgate, três de salvamento e uma de combate a incêndios foram deslocadas para a ocorrência.



