Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Diversidade

Governo de Pernambuco promove letramento em diversidade para agentes socioeducativos da Funase

Primeiro de cinco encontros formativos em 2026 aborda igualdade racial, diversidade LGBTQIA+ e enfrentamento às desigualdades estruturais

Reportar Erro
Governo de Pernambuco promove trilha de formação em diversidade Governo de Pernambuco promove trilha de formação em diversidade - Foto: Laiz Calado/SJDH

O Governo de Pernambuco realizou, nessa quinta-feira (12), o primeiro encontro da trilha de formação em diversidade voltada aos agentes socioeducativos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

A atividade ocorreu na Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) e reuniu profissionais em um momento de letramento sobre igualdade racial, diversidade LGBTQIA+ e enfrentamento às desigualdades de gênero.

Leia também

• Vídeo que circula nas redes sociais mostra imagens do Shopping Recife, atribuindo-as ao incêndio

• Parada de ônibus na Rua Princesa Isabel volta a funcionar após oito meses de obras

• "Sonho de toda uma vida que acabou em minutos", diz dona de loja atingida por incêndio em Caruaru

A iniciativa é promovida pela Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social (SEPES), vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em parceria com a Funase.

O encontro desta semana foi o primeiro dos cinco previstos para 2026, com o objetivo de sensibilizar e qualificar os profissionais que atuam diretamente com adolescentes e jovens no sistema socioeducativo.

A abertura da atividade foi realizada pela gestora de Promoção da Política LGBTQIA+, Suellen, que ressaltou a importância do diálogo e da formação contínua para fortalecer práticas institucionais baseadas no respeito à diversidade.

“Promover o letramento em diversidade dentro do sistema socioeducativo é um passo fundamental para garantir um atendimento mais humanizado e respeitoso. Quando falamos sobre identidade, direitos e respeito às diferenças, estamos fortalecendo uma cultura institucional baseada na dignidade e na equidade”, destacou Suellen.

Durante a programação, Ofà Soares, da equipe da SEPES, conduziu o letramento sobre igualdade racial, abordando temas como racismo estrutural, identificação do racismo nas relações cotidianas e caminhos para a construção de práticas antirracistas dentro das instituições públicas.

O encontro também contou com a participação de Ariel Xavier, que contribuiu para o debate trazendo reflexões sobre as diversas formas pelas quais o racismo se manifesta na sociedade, muitas vezes de forma sutil e naturalizada nas relações do dia a dia.

Durante a formação, também foram discutidas violências de gênero, com destaque para a gravidade do feminicídio e do transfeminicídio, compreendidos como expressões extremas de desigualdades estruturais baseadas no gênero e na identidade de gênero.

A trilha formativa prevê cinco encontros ao longo de 2026, abordando temas relacionados ao enfrentamento do racismo, da LGBTfobia e das desigualdades de gênero.

As próximas atividades estão previstas para 14 de maio, novamente na Egape; 11 de julho, em Caruaru; 10 de setembro, em formato online; e um encontro de encerramento em novembro.

As formações têm como público principal os agentes socioeducativos da Funase, com foco na sensibilização e no fortalecimento de práticas institucionais alinhadas aos princípios dos direitos humanos, da equidade e do respeito à diversidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter