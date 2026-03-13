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Diversidade Governo de Pernambuco promove letramento em diversidade para agentes socioeducativos da Funase Primeiro de cinco encontros formativos em 2026 aborda igualdade racial, diversidade LGBTQIA+ e enfrentamento às desigualdades estruturais

O Governo de Pernambuco realizou, nessa quinta-feira (12), o primeiro encontro da trilha de formação em diversidade voltada aos agentes socioeducativos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

A atividade ocorreu na Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) e reuniu profissionais em um momento de letramento sobre igualdade racial, diversidade LGBTQIA+ e enfrentamento às desigualdades de gênero.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social (SEPES), vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em parceria com a Funase.

O encontro desta semana foi o primeiro dos cinco previstos para 2026, com o objetivo de sensibilizar e qualificar os profissionais que atuam diretamente com adolescentes e jovens no sistema socioeducativo.

A abertura da atividade foi realizada pela gestora de Promoção da Política LGBTQIA+, Suellen, que ressaltou a importância do diálogo e da formação contínua para fortalecer práticas institucionais baseadas no respeito à diversidade.

“Promover o letramento em diversidade dentro do sistema socioeducativo é um passo fundamental para garantir um atendimento mais humanizado e respeitoso. Quando falamos sobre identidade, direitos e respeito às diferenças, estamos fortalecendo uma cultura institucional baseada na dignidade e na equidade”, destacou Suellen.

Durante a programação, Ofà Soares, da equipe da SEPES, conduziu o letramento sobre igualdade racial, abordando temas como racismo estrutural, identificação do racismo nas relações cotidianas e caminhos para a construção de práticas antirracistas dentro das instituições públicas.

O encontro também contou com a participação de Ariel Xavier, que contribuiu para o debate trazendo reflexões sobre as diversas formas pelas quais o racismo se manifesta na sociedade, muitas vezes de forma sutil e naturalizada nas relações do dia a dia.

Durante a formação, também foram discutidas violências de gênero, com destaque para a gravidade do feminicídio e do transfeminicídio, compreendidos como expressões extremas de desigualdades estruturais baseadas no gênero e na identidade de gênero.

A trilha formativa prevê cinco encontros ao longo de 2026, abordando temas relacionados ao enfrentamento do racismo, da LGBTfobia e das desigualdades de gênero.

As próximas atividades estão previstas para 14 de maio, novamente na Egape; 11 de julho, em Caruaru; 10 de setembro, em formato online; e um encontro de encerramento em novembro.

As formações têm como público principal os agentes socioeducativos da Funase, com foco na sensibilização e no fortalecimento de práticas institucionais alinhadas aos princípios dos direitos humanos, da equidade e do respeito à diversidade.

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