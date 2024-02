A- A+

MOBILIDADE Governo de Pernambuco propõe Bilhete Único no Recife e Região Metropolitana a R$ 4,10 O Bilhete Único já opera em diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Fortaleza

O Governo de Pernambuco vai propor ao Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) a implantação do Bilhete Único ao valor de R$ 4,10 para Recife e Região Metropolitana, sem aumentar a tarifa para o passageiro das linhas regulares. A proposta será apreciada na reunião da próxima quinta-feira (22).

Na utilização das linhas integradas, o passageiro poderá realizar até cinco embarques em duas horas de utilização do sistema.

“Essa proposta beneficia mais de 700 mil pessoas, em toda a Região Metropolitana do Recife, que passariam a ter apenas um anel. É uma medida que visa proporcionar mais facilidade para os usuários que utilizam o transporte público diariamente. As pessoas que moram longe do seu local de trabalho serão as mais beneficiadas”, afirma a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

A proposta significa um aporte adicional anual em favor dos usuários de aproximadamente R$ 60 milhões.

O Bilhete Único já opera em diversas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Fortaleza.

Veja também

Rio de Janeiro Justiça condena Ronnie Lessa por contrabandear peças de armas de fogo