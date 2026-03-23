Seg, 23 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

Governo de Pernambuco envia à Alepe projeto de reajuste salarial dos professores da rede estadual

Com a iniciativa, os professores estaduais passam a receber o piso nacional da educação básica para 2026

Reportar Erro
Governo de Pernambuco propõe reajuste salarial para profissionais da educação em 2026 Governo de Pernambuco propõe reajuste salarial para profissionais da educação em 2026  - Foto: Demison Costa/SEE

O Governo de Pernambuco encaminhou, nesta segunda-feira (23), à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a Proposta de Lei Complementar para atualização salarial dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino. Mais de 77 mil servidores, incluindo professores, analistas e administrativos da educação serão beneficiados.

O acordo com a categoria, deliberado na semana passada, prevê aumento de 5,4% para o cargo de professor, de acordo com o piso nacional do magistério estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2026. 

“Após muito diálogo e respeito, fechamos a negociação com a categoria de professores, analistas educacionais e assistentes administrativos da educação de Pernambuco. Estamos encaminhando o projeto de lei para a Alepe garantindo um reajuste em toda a carreira desses profissionais. Desde janeiro de 2023, somente para professores da Rede Pública, são cerca de 40% de reajuste. Agora, serão mais de 77 mil profissionais beneficiados. Tudo isso é fruto de diálogo, trabalho sério e muita responsabilidade”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Leia também

• Recife: alunas da rede estadual participam de workshop inclusivo sobre desenvolvimento profissional

• Fundaj e IBGE inauguram unidade da Casa Brasil nesta terça-feira (24)

• Olinda abre matrículas para escolinhas esportivas na Vila Olímpica; saiba como fazer

A proposta é atribuída aos cargos de professor, analista em gestão educacional, assistente administrativo educacional e de auxiliar de serviços administrativos educacionais. O projeto contempla, ainda, a fixação do valor de referência para a contratação temporária de professores; a revisão da Gratificação de Função Técnico-Pedagógica; e outras ações, garantindo a devida valorização dos profissionais da educação em todo o Estado. 

“Esse novo reajuste para os profissionais da educação demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização da categoria e o respeito ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda a negociação foi conduzida com diálogo aberto e transparente", afirmou a secretária de administração, Ana Maraíza.

Para o secretário da educação, Gilson Monteiro, a proposta de reajuste salarial dos professores será uma das ações do conjunto da edução pública do estado. 

“A iniciativa valoriza os profissionais da Rede Estadual de Pernambuco, reconhecendo o papel estratégico que desempenham na formação das novas gerações. Além disso, essa medida integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação pública, com foco na qualidade do ensino e na construção de mais oportunidades para todos”, disse o secretário.

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter