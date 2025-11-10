A- A+

Acessibilidade Governo de Pernambuco reforça ações de acessibilidade no Sertão com o Programa Pernambuco Acessível Entre os dias 17 e 19 de novembro, Serra Talhada e Petrolina recebem atividades voltadas à inclusão, mobilidade e comunicação acessível para pessoas com deficiência

O Governo de Pernambuco realiza, entre os dias 17 e 19 de novembro, uma série de atividades do Programa Pernambuco Acessível nos municípios de Serra Talhada e Petrolina, no Sertão do Estado. A iniciativa tem como foco o fortalecimento das políticas públicas de inclusão e acessibilidade. A programação inclui visitas a entidades e grupos de pessoas com deficiência, um encontro com usuários do Programa Pernambuco Conduz (PE Conduz), a apresentação da plataforma Tá na Mão e o lançamento do polo Petrolina da Central de Libras (CIL).

Programa amplia políticas de inclusão

Lançado em fevereiro deste ano pela governadora Raquel Lyra, o Pernambuco Acessível reúne políticas de mobilidade, acessibilidade e comunicação inclusiva. O programa é coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD).

Desde sua criação, o programa vem ampliando o alcance das ações voltadas às pessoas com deficiência. Em Petrolina, por exemplo, o PE Conduz conseguiu zerar a fila de espera após a ampliação da frota de vans e o acréscimo de um novo veículo para o polo local. Além disso, instituições da cidade foram beneficiadas pelo Chamamento Público 002/2025, que destinou recursos para o fortalecimento de projetos de organizações da sociedade civil.

Encontro com usuários do PE Conduz

Na quarta-feira (19), cerca de 130 usuários do PE Conduz, seus acompanhantes, representantes de clínicas e agentes de saúde participam de um encontro em Petrolina. O objetivo é apresentar melhorias no serviço e celebrar o fim da lista de espera no município.

A usuária Karine Aires, mãe de Luísa, destaca a importância do programa.

“O PE Conduz atendeu as minhas expectativas, graças a Deus. Está sendo e vai ser muito útil para mim e para Luísa. O carro é excelente, os motoristas são super educados. Luísa amou”, disse.

Com a ampliação do programa, novos polos foram criados e outros receberam reforço na frota, ampliando o atendimento às pessoas com deficiência em todas as regiões do Estado.

Nova plataforma e Central de Libras em Petrolina

Ainda no dia 19, às 15h, será apresentada a plataforma Tá na Mão, voltada à comunidade surda de Petrolina. A ferramenta oferece atendimento remoto em Libras, disponível 24 horas por dia, com o objetivo de garantir acessibilidade na comunicação.

Na ocasião, também será entregue o polo Petrolina da Central de Libras (CIL), que permitirá o agendamento de intérpretes para acompanhar pessoas surdas em audiências públicas, consultas de saúde e outros serviços.

O superintendente estadual de apoio à pessoa com deficiência, Marcos Gervásio, destacou o foco da ação.

“Estamos acompanhando de perto as instituições que recebem recursos públicos e ouvindo os usuários do PE Conduz para aprimorar o serviço. É com escuta e proximidade que construímos políticas públicas mais humanas e efetivas”, afirmou.

A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, reforçou o caráter descentralizado das ações.

“O Programa Pernambuco Acessível tem levado inclusão e acessibilidade a todas as regiões do Estado. Estar em Petrolina é garantir que as políticas públicas cheguem de forma igualitária a todos os pernambucanos, com diálogo, escuta e respeito às diferenças”, destacou.

Programa estrutura políticas inclusivas

O Pernambuco Acessível integra o conjunto de políticas estruturantes da gestão da governadora Raquel Lyra na área dos direitos humanos. O programa contempla a ampliação do PE Conduz, a interiorização da Central de Interpretação de Libras (CIL) e o incentivo a projetos da sociedade civil, reforçando o compromisso do governo com a autonomia, mobilidade e cidadania das pessoas com deficiência em todo o Estado.

