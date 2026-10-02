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PERNAMBUCO Governo de Pernambuco reforça estrutura das polícias com novos veículos e equipamentos Aquisições somam R$ 7,19 milhões e incluem armamentos, viaturas e máscaras anti-gás para unidades da PM e da Polícia Civil

O Governo de Pernambuco investiu R$ 7,19 milhões na compra de 300 fuzis, 17 viaturas e 268 máscaras anti-gás para as polícias Militar e Civil. Os equipamentos e veículos foram entregues nesta sexta-feira (2), por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), e serão distribuídos entre unidades das duas corporações.

Dos 17 veículos, 13 são SUVs locadas que serão destinadas ao Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur), com sede em Olinda. Os automóveis fazem parte da renovação da frota operacional da Polícia Militar.

Outros quatro veículos serão distribuídos entre diferentes órgãos. A Polícia Civil receberá um caminhão-baú para a Unidade de Logística (Unilog), uma caminhonete caracterizada para a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) e uma van de 16 lugares para o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB).

Já a Secretaria da Mulher receberá um micro-ônibus para ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência atendidas, acolhidas e protegidas nas Casas Abrigo.

Novo micro-ônibus destinado aos atendimentos realizados pela Secretaria da Mulher | Foto: Divulgação/SDS

Armamentos

A entrega também inclui 300 fuzis semiautomáticos. Desse total, 237 serão destinados à Polícia Militar e 63 à Polícia Civil.

As corporações receberão ainda 268 máscaras anti-gás do tipo facial panorâmica, acompanhadas de três filtros e bolsa para transporte. Serão 177 unidades para a PM e 91 para a PC.

“O investimento nessas aquisições resulta numa resposta ainda mais célere e assertiva no enfrentamento à criminalidade, visando a construção de um Estado mais seguro para todos”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Os R$ 7,19 milhões utilizados nas aquisições têm recursos do Tesouro Estadual, do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Fundo de Reequipamento da Polícia Civil de Pernambuco (Funrepol) e de convênio entre a SDS e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Renovação da frota

A entrega ocorre durante a renovação da frota locada das duas polícias. Na Polícia Militar, o número de veículos passou de 1.387 para 1.922, aumento de 38,57%.

Na Polícia Civil, a frota passou de 837 para 925 veículos, crescimento de 10,51%. Segundo o governo, a renovação alcançou 100% da frota locada das duas corporações.

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